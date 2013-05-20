表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.085%，投标倍数为4.67

中国货币市场：逆回购重启流动性宽裕依旧，MLF续做成疑预期仍偏谨慎

路透上海4月13日 - 中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市 场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为 季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。 市场人士并指出，虽然公开市场逆回购再度现身，但从央行同日搭配发放PSL（抵押补 充贷款）的动作来看，今日到期的MLF（中期借贷便利）大概率不会续做，其释放的政策信 号依旧偏空，未来资金预期也难以特别乐观。 “整体还是宽松，隔夜（资金）很多。对下周比较担心，七天和14天出的不算多，”华 东一银行交易员称。 她并谈到，每年4月和5月都是缴税规模较高的月份，其中4月是季度缴税，而5月又有上 年所得税的汇算清缴，对流动性会形成持续收缩。 北京一券商交易员表示，缴税将从本月18日（下周二）开始，考虑到近期央行公开市场 停做，累计回笼不少资金，虽然今日恢复操作，但若MLF不续，流动性总量仍面临压力，还 需央行的进一步扶助，“下半月日子不好过啊。”