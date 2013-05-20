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债券 | 2013年 5月 20日 星期一 23:34 BJT

表格：美国财政部标售六个月国库券得标利率为0.085%，投标倍数为4.67

路透华盛顿5月20日 - 美国财政部称，其六个月期国库券的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 0.085 中值 0.075 低值 0.050 投资 0.086 价格 99.957028 高值得标比率 2.34% 投标倍数 4.67 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 25,001,197,100 总投标 116,681,835,100 竞争性投标得标 24,209,092,000 非竞争性投标得标 416,105,100 FED附加 0 发行细节 发行日 2013/05/23 到期日 2013/11/21 CUSIP码 912796BL2 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完) 浏览美国公债标售指南页面，请点选 ；债券发行相关报导请点选 (编译 母红; 审校 李军)
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