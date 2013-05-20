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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 04:46 BJT

美股盘后：Urban Outfitters公布业绩后股价下滑2.2%

路透纽约5月20日 - Urban Outfitters Inc 股价在周一美股盘后交易中下滑2.2%，此前该公司公布了业绩。(完)
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