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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 06:42 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月20日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价   
 ：                                                            
                                                                        
 公司名         股票代码       收盘价      涨跌      涨跌幅%    成交量
                                                                   
 中国                                                          
 新浪                             61.57      +2.00      +3.36    2901945
 搜狐                             67.57      +4.57      +7.25    1776329
 网易                             62.91      +3.49      +5.87     576876
 百度                            100.49      +5.77      +6.09    6846421
 亚信科技                         11.60      -0.02      -0.17     927934
                                                                        
 台湾                                                          
 台湾积体电路                     19.37      -0.14      -0.72    1372201
 联电                              2.21      +0.03      +1.38     357165
 日月光                            4.28      +0.03      +0.71     125138
 硅品精密                          5.97      +0.12      +2.05     770130
 和信超媒体                        1.00      +0.01      +0.90      45496
 友达                              4.44      -0.03      -0.67     248647
 中华电信                         32.49      +0.03      +0.09      20996
 台湾国际航电                     36.66      -0.22      -0.60     960342
                                                                        
 香港                                                          
 中国移动                         55.60      +0.28      +0.51      73523
 中国联通                         15.04      +0.18      +1.21     159394
 中国电信                         53.87      +0.59      +1.11      15287
 中芯国际                          4.27      +0.18      +4.40     100722
 电讯盈科                          5.21      +0.19      +3.78       7504
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