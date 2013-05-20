《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月20日

澳洲数据：3月就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，为央行所乐见
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价 ： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 61.57 +2.00 +3.36 2901945 搜狐 67.57 +4.57 +7.25 1776329 网易 62.91 +3.49 +5.87 576876 百度 100.49 +5.77 +6.09 6846421 亚信科技 11.60 -0.02 -0.17 927934 台湾 台湾积体电路 19.37 -0.14 -0.72 1372201 联电 2.21 +0.03 +1.38 357165 日月光 4.28 +0.03 +0.71 125138 硅品精密 5.97 +0.12 +2.05 770130 和信超媒体 1.00 +0.01 +0.90 45496 友达 4.44 -0.03 -0.67 248647 中华电信 32.49 +0.03 +0.09 20996 台湾国际航电 36.66 -0.22 -0.60 960342 香港 中国移动 55.60 +0.28 +0.51 73523 中国联通 15.04 +0.18 +1.21 159394 中国电信 53.87 +0.59 +1.11 15287 中芯国际 4.27 +0.18 +4.40 100722 电讯盈科 5.21 +0.19 +3.78 7504
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
(新增3月进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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