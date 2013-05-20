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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 06:37 BJT

全球外汇市场5月21主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威议会金融和经济事务常务委员会听证会上发表证词。

-- - 芬兰央行总裁利卡宁就经济前景发表讲话。

0600 - 德国4月生产者物价指数(PPI)

0830 - 英国4月消费者物价指数(CPI)与零售物价指数(RPI)

0830 - 英国4月生产者物价指数(PPI)投入物价与产出物价

1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售

1255 - 美国Redbook连锁店销售

1415 - 美国财长杰克卢在美国参议院金融委员会发表证词

1530 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“低利率环境中的货币政策选项”在歌德大学发表讲话。

1630 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一场记者俱乐部活动中讲话

1700 - 美国纽约联邦储备银行杜德利在日本协会(位于纽约)主办的一个活动中发表演讲。

2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比

2350 - 日本央行利率决定

2350 - 日本4月贸易收支(完)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布尔日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 侯向明)
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