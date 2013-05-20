全球外汇市场5月21主要消息

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
(除特别说明外，均为GMT时间)
-- - 挪威央行总裁奥尔森(Oeystein Olsen)在挪威议会金融和经济事务常务委员会听证会上发表证词。
-- - 芬兰央行总裁利卡宁就经济前景发表讲话。
0600 - 德国4月生产者物价指数(PPI)
0830 - 英国4月消费者物价指数(CPI)与零售物价指数(RPI)
0830 - 英国4月生产者物价指数(PPI)投入物价与产出物价
1145 - 美国ICSC/高盛连锁店销售
1255 - 美国Redbook连锁店销售
1415 - 美国财长杰克卢在美国参议院金融委员会发表证词
1530 - 美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德就“低利率环境中的货币政策选项”在歌德大学发表讲话。
1630 - 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)在一场记者俱乐部活动中讲话
1700 - 美国纽约联邦储备银行杜德利在日本协会(位于纽约)主办的一个活动中发表演讲。
2200 - 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比
2350 - 日本央行利率决定
2350 - 日本4月贸易收支(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 侯向明)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。