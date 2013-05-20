南非汇市：兰特兑美元扩大跌势，因罢工威胁继续损害信心

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透约翰内斯堡5月20日 - 南非兰特兑美元周一继续下滑，因矿产业进一步出现罢工的威胁打击投资者对南非经济的信心。
1540GMT，兰特兑美元报9.4786兰特，较周五纽约收盘下跌0.8%，盘中一度触及四年新低9.4875。
南非全国矿工工会(NUM)周日表示，在即将到来的薪资谈判中，将寻求该国黄金和煤炭生产企业加薪最高60%。此次谈判料将非常艰难。
去年的劳资暴力纠纷中有超过50名工人死亡，一系列的罢工活动影响到铂金和黄金行业的生产，亦令兰特走软。
南非公债走低，2026年到期债券收益率上升10个基点至6.935%，2015年到期公债收益率涨5个基点至5.115%。
南非央行将于周四公布利率决定，路透调查预测其料将维持附买回利率在5%不变。(完)
(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
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路透上海4月13日 - 中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市 场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为 季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。 市场人士并指出，虽然公开市场逆回购再度现身，但从央行同日搭配发放PSL（抵押补 充贷款）的动作来看，今日到期的MLF（中期借贷便利）大概率不会续做，其释放的政策信 号依旧偏空，未来资金预期也难以特别乐观。 “整体还是宽松，隔夜（资金）很多。对下周比较担心，七天和14天出的不算多，”华 东一银行交易员称。 她并谈到，每年4月和5月都是缴税规模较高的月份，其中4月是季度缴税，而5月又有上 年所得税的汇算清缴，对流动性会形成持续收缩。 北京一券商交易员表示，缴税将从本月18日（下周二）开始，考虑到近期央行公开市场 停做，累计回笼不少资金，虽然今日恢复操作，但若MLF不续，流动性总量仍面临压力，还 需央行的进一步扶助，“下半月日子不好过啊。”