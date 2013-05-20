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债券 | 2013年 5月 21日 星期二 06:46 BJT

南非汇市：兰特兑美元扩大跌势，因罢工威胁继续损害信心

路透约翰内斯堡5月20日 - 南非兰特兑美元周一继续下滑，因矿产业进一步出现罢工的威胁打击投资者对南非经济的信心。

1540GMT，兰特兑美元报9.4786兰特，较周五纽约收盘下跌0.8%，盘中一度触及四年新低9.4875。

南非全国矿工工会(NUM)周日表示，在即将到来的薪资谈判中，将寻求该国黄金和煤炭生产企业加薪最高60%。此次谈判料将非常艰难。

去年的劳资暴力纠纷中有超过50名工人死亡，一系列的罢工活动影响到铂金和黄金行业的生产，亦令兰特走软。

南非公债走低，2026年到期债券收益率上升10个基点至6.935%，2015年到期公债收益率涨5个基点至5.115%。

南非央行将于周四公布利率决定，路透调查预测其料将维持附买回利率在5%不变。(完)

(编译 郑茵 审校 孙茉莉)
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