澳新经济指标预测--5月21日-5月28日****

澳洲数据：3月就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，为央行所乐见
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 5月20日当周 5月21日(二) 暂无重要经济数据公布 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0030 澳洲消费者信心指数 5月 -- -5.1% 5月23日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2245 新西兰进口(亿新西兰元) 4月 -- 37 出口(亿新西兰元） -- 44.2 贸易收支(亿新西兰元) -- 顺差7.18 贸易收支(亿新西兰元) 截至4月的一年 -- 逆差5.2 5月24日(五) 暂无重要经济数据公布 5月27日当周 5月27日(一) 暂无重要经济数据公布 5月28日(二) 暂无重要经济数据公布 (完)
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
(新增3月进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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