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市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 07:03 BJT

《美国重要政经日程》--5月21日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1400 - 财长杰克卢在参议院金融委员会，就金融稳定监管委员会的年度报告作证词陈述。

1400 - 美国国税局代理局长米勒(Steven Miller)、财政部税务总监察长J. Russell George以及前国税局局长Douglas Shulman在参议院财务委员会作证。

1530 - 财政部进行一周例行四周期国库券标售

2130 - 美国石油协会(API)发布一周石油报告

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 孙茉莉)
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