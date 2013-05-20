拉美汇市：巴西雷亚尔在近期连跌后暂缓跌势

中国债市动态：美债向好激励现券期货走暖，监管持续加强债市后市谨慎
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
路透里约热内卢5月20日 - 拉美主要货币兑美元周一持稳或略有上涨，投资者重新评估其近期损失的程度。
过去几天里，墨西哥披索和巴西雷亚尔连连走贬，投资者担心美联储可能削减甚至结束购债计划，因而回避新兴市场的风险资产。
美联储最终结束刺激举措，全球流动性也将因此而减少一个关键性来源，推动美元流入高收益新兴市场的动力也将随之减弱。
“过去几个交易日雷亚尔随同其它新兴市场货币一同走软，但今日跌势有所缓和，走势得到修正，”圣保罗券商Renascenca的交易员Jose Carlos Amado表示。
巴西雷亚尔兑美元 周一几近持平于2.0388雷亚尔，过去四个交易日连续下跌，触及将近四个月低点，增大了央行干预外汇市场的可能性。(完)
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路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
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路透上海4月13日 - 中国央行公开市场周四在时隔近三周后恢复逆回购操作，银行间市 场资金面依旧宽裕，隔夜品种供应充足；不过下周初缴税影响将明显加大，而且由于本月为 季度缴税，整体规模较大，市场对此预期也偏谨慎，七天和14天资金供给相对收敛。 市场人士并指出，虽然公开市场逆回购再度现身，但从央行同日搭配发放PSL（抵押补 充贷款）的动作来看，今日到期的MLF（中期借贷便利）大概率不会续做，其释放的政策信 号依旧偏空，未来资金预期也难以特别乐观。 “整体还是宽松，隔夜（资金）很多。对下周比较担心，七天和14天出的不算多，”华 东一银行交易员称。 她并谈到，每年4月和5月都是缴税规模较高的月份，其中4月是季度缴税，而5月又有上 年所得税的汇算清缴，对流动性会形成持续收缩。 北京一券商交易员表示，缴税将从本月18日（下周二）开始，考虑到近期央行公开市场 停做，累计回笼不少资金，虽然今日恢复操作，但若MLF不续，流动性总量仍面临压力，还 需央行的进一步扶助，“下半月日子不好过啊。”