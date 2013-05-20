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债券 | 2013年 5月 21日 星期二 07:26 BJT

拉美汇市：巴西雷亚尔在近期连跌后暂缓跌势

路透里约热内卢5月20日 - 拉美主要货币兑美元周一持稳或略有上涨，投资者重新评估其近期损失的程度。

过去几天里，墨西哥披索和巴西雷亚尔连连走贬，投资者担心美联储可能削减甚至结束购债计划，因而回避新兴市场的风险资产。

美联储最终结束刺激举措，全球流动性也将因此而减少一个关键性来源，推动美元流入高收益新兴市场的动力也将随之减弱。

“过去几个交易日雷亚尔随同其它新兴市场货币一同走软，但今日跌势有所缓和，走势得到修正，”圣保罗券商Renascenca的交易员Jose Carlos Amado表示。

巴西雷亚尔兑美元 周一几近持平于2.0388雷亚尔，过去四个交易日连续下跌，触及将近四个月低点，增大了央行干预外汇市场的可能性。(完)

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