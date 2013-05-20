金砖国家：5月20日股汇市收盘纵览

路透5月21日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月20日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收升0.23%或2.39点，报1,048.15点。

中国股市：沪综指周一连续第四日收升，涨17.116点或0.75%，并创下近两个月收盘新高。

香港股市：周一跳涨至2月初以来最高，受周期类版块带动。恒生指数收涨1.8%至23,493点。

中国汇市：人民币兑美元即期周一微幅收升，中间价逆势微涨强化升值预期。

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印度股市：结束此前连续四日的涨势，从近两年半高位回落，因投资者对利率敏感类股锁定获利，比如ICICI银行，同时对印度新药定价政策的担忧令医药类股受创。指标BSE指数 下跌0.31%或62.14点至20,223.98点。NSE指数 收跌0.49%或30.40点至6,156.90点。

印度汇市：印度卢比跌至两个半月低点，国内股市交投振荡之际，黄金和石油进口商对美元的旺盛需求令卢比承压。卢比兑美元 收报55.10/11，周五收盘价54.88/89。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,417.050点。MSCI明晟俄罗斯指数 收升1.0%至770.49点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.54%，报31.2520卢布，卢布兑欧元 涨0.12%，至40.2595卢布。

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巴西股市：收升，目前较4月末触及的九个月低点已反弹逾5%。圣保罗交易所Bovespa指数 升0.97%，报55,700.77点，为5月8日以来最高。铁矿石厂商淡水河谷涨3.81%。

拉美汇市：拉美主要货币兑美元持稳或略有上涨，投资者重新评估其近期损失的程度。巴西雷亚尔兑美元周一几近持平于2.0388雷亚尔，过去四个交易日连续下跌，触及将近四个月低点，增大了央行干预外汇市场的可能性。

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南非股市：收低，受银行和零售商类股拖累，之前African Bank公布财报，引发外界疑虑，担心消费者支出膨胀正导致债务升向失控水平。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 下跌0.62%，报36,545.18点。综合指数 收低0.81%，至41,079.55点。