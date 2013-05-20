美国个股：微软将在澳洲建造两座云端运算数据中心

澳洲数据：3月就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，为央行所乐见
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
路透悉尼5月21日 - 微软 将扩展其在澳洲的在线数据主机及运算服务，在澳洲建造两座新的“云端”运算数据中心。
微软周二表示，将扩大Windows Azure业务，纳入澳洲这个重要的新地区。
“两数据中心将采用geo-redundant技术，提供客户在澳洲两个不同地点备份数据的能力，”微软澳洲伺服器和工具事业群主管Toby Bowers在公司部落格上称。“我们知道提供灾难复原服务，同时确保数据自主性，对我们许多客户来说是至关重要的。”
微软称Windows Azure服务有超过20万客户，但未提供该服务的营收细节。(完) (编译 王冠中; 审校 戴素萍)
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
(新增3月进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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