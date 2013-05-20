欧洲经济指标预测--5月21日-5月28日****

路透5月21日 - 以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: * 5月20日当周 5月21日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 4月 -0.1% -0.2% 德国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) +0.2% +0.4% 0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 4月 +0.4% +0.3% 英国消费者物价指数(CPI)(较上年同期) +2.6% +2.8% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) +0.5% +0.4% 英国零售物价指数(RPI)(较上年同期) +3.1% +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较前月) +0.5% +0.4% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较上年同期 +3.0% +3.2% ) 0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 4月 -1.1% -0.1% 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较上年同期) +0.75% +0.4% 英国PPI产出物价(较前月) +0.2% +0.3% 英国PPI产出物价(较上年同期) +1.5% +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) +0.3% +0.1% 英国PPI核心产出物价(较上年同期) +0.9% +1.3% 5月22日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 欧元区经季节调整经常帐(亿欧元) 3月 -- 盈余163 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余121 0800 欧元区净投资(亿欧元) 3月 -- 净流出106 0830 英国央行货币政策委员会投票结果(升息-不变-降息) 5月 0-9-0 0-9-0 0830 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 4月 70 167.5 英国公共部门收支短差(PSNCR)(亿英镑) -- 312.7 0830 英国零售销售(较前月) 4月 持平 -0.7% 英国零售销售(较上年同期) +2.0% -0.5% 1000 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 5月 负19 负25 5月23日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0658 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月初值 44.8 44.4 法国Markit服务业PMI 44.5 44.3 法国Markit综合PMI -- 44.3 0728 德国Markit制造业PMI 5月初值 48.5 48.1 德国Markit服务业PMI 50.0 49.6 德国Markit综合PMI -- 48.8 0758 欧元区Markit制造业PMI 5月初值 47.0 46.7 欧元区Markit服务业PMI 47.2 47.0 欧元区Markit综合PMI 47.2 46.9 0800 意大利零售销售(经季节调整/较前月) 3月 -- -0.20% 意大利零售销售(未经季节调整/较上年同期) -- -4.80% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.3% 英国国内生产总值(GDP)(较上年同期) +0.6% +0.6% 0900 意大利贸易收支(对非欧盟)(亿欧元) 4月 -- 顺差26.3 1400 欧元区消费者信心指数 5月 负21.80 负22.30 5月24日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国国内生产总值(GDP)季率细节 第一季 -- +0.1% 0600 德国GfK消费者信心指数 6月 6.2 6.2 0645 法国企业景气指数 5月 89 88 0800 意大利消费者信心指数 5月 86.8 86.3 0800 德国Ifo企业景气判断指数 5月 104.5 104.4 德国Ifo企业现况指数 107.2 107.2 德国Ifo企业预期指数 101.6 101.6 0900 意大利薪资指数(较前月) 4月 -- 持平 意大利薪资指数(较上年同期) -- +1.4% * 5月27日当周 5月27日-6月7日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 5月 -- -0.1% (较上年同期) -- +0.9% 5月28-31日 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0600 德国进口物价(较前月) 4月 -0.5% -0.1% (较上年同期) -2.3% -2.3% 0600 德国实质零售销售(较前月) 4月 -- -0.5% (较上年同期) -- -2.8% 5月28日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0615 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 4月 -- 顺差19 0645 法国消费者信心指数 5月 -- 84 0715 瑞士非农就业岗位(万个) 第一季 -- 411.6 (完)