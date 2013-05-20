版本:
中国
市场报道 | 2013年 5月 21日 星期二 07:47 BJT

****敬告客户：路透中文加拿大股市5月20日收盘稿件暂停发送****

亲爱的客户，您好：

5月20日加拿大股市因市场休市暂停出稿，不便之处，敬请谅解！(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐