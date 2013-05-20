《中国报摘》--中国证券报5月21日

* 头版头条:

--分析人士认为，美联储(FED)退出量化宽松(QE)预期是诱发美元走强、黄金白银等贵金属趋弱的重要因素。随着美国经济逐步复苏，QE退出只是时间问题，美元强势将继续，黄金持续承压。

* 其他:

--超日太阳 公告，因公司连续两年亏损，其发行的11超日债 将暂停上市。

--香港中资证券业协会会长阎峰表示，合格境内个人投资者(QDII2)年底前有望推出。鉴于中资券商对香港市场较为了解，建议QDII2投资地区先选香港市场。

--二季度以来，北京土地市场供应量处于低位，而房地产企业拿地意愿强烈，导致高价地频繁出现。同时，个别地块区位不佳，一度出现流拍。业内人士表示，目前北京土地市场正在交易的土地不多，地价上涨压力仍存，如不及时增加供应，未来仍会出现高价地。

--国海证券 称，中止其此前公布的50亿元人民币定向增发计划，改为配股融资35亿元。

--国家电网公司宣布设立董事会，刘振亚任董事长、党组书记。分析人士称，由于国资委没有外派总经理，刘振亚也依然坐镇国家电网，因而此番人事调整实质变化不大，这也意味着该公司至少在今年内战略方向不会发生大的改变。

--*ST远洋 称，旗下控股子公司拟以现金代价约12.22亿美元(折合约75.4亿人民币)的价格，出售间接持有的中集集团21.8%的股权，对手方为中国远洋运输(集团)总公司旗下一家全资子公司。

--因不满鞍钢集团出台的追补政策，佛山市顺德区乐从钢铁贸易协会发表公开信指，鞍钢集团严重脱离市场原则的不公平定价政策和严重不对等的经销协议，使得经销商长期处于“订货即亏”的不公平经营环境。

--据悉，船舶市场正经历结构性变化，符合国际新标准和新规范的节能环保型船舶受到青睐，针对液化天然气(LNG)混合动力船舶的优惠政策近期有望出台。(完)