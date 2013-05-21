《中国报摘》--其他报纸重要消息5月21日

**上海证券报**
--中国社会科学院金融研究所金融市场研究室主任杨涛表示，人民币国际化前提是利率汇率市场化；另外，对外经济贸易大学金融学院院长丁志杰认为，人民币有望五年内完全可兑换。
--保监会下发通知称，养老保障管理业务范围扩大至个人。涉及公司有中国人寿养老、平安养老、泰康养老、太平养老、长江养老。
--中国太保旗下资产管理公司发起设立“太平洋--中国建筑阳盂高速债权投资计划”，募资15亿元人民币，投资于山西阳盂高速公路项目，期限10年，免担保，偿债主体是中国建筑 ，为保监会允许设立无担保债权计划政策出台后的首单。
--上期所周一启动黄金和白银夜盘仿真测试。业内人士认为，这意味期货夜盘交易的正式推出为期不远。
--湖南广电网络的运营平台--电广传媒与云南广电签署战略合作协议，拟作为战略投资者对云南广电增资不超过10亿元。
**第一财经日报**
--中国西部化工巨头--四川化工控股(集团)经过连续多年的高扩张、高负债和高亏损之后，逐渐陷入困境。据悉，目前四川化工本部已难以通过商业银行获取贷款；而在本月底，四川化工又将面临10亿元中票 到期。
--即将于23日(周四)举行的平安银行 股东大会上，该行将就发行500亿元减记型次级债补充二级资本事宜，向股东大会提请批准。在此之前，工行 、农行 等四大行及重庆农商行均已提出发行减记型二级资本工具计划，共计3,250亿元。
--截至上周五(17日)，上海和深圳证券交易所融资融券余额约为1,961.33亿元。其中融资余额高达1,922.14亿元，融券余额则仅约为39.19亿元。不到半年时间内，融资融券余额增长约119.10%。
**21世纪经济报 道**
--接近住建部的消息人士称，作为地方财税体制改革的一部分，今年极大可能二批房产税试点城市，但具体思路是缓步慢走。另外，试点扩容以地方自愿为主。
--据悉，被喻为“最高规格”会议的全国城镇化工作会议或将在5月底或6月初召开。
**每日经济新闻**
--继本月初拟批准瑞丽航空筹建后，上周五(17日)民航局拟批准青岛航空筹建。这是民航局自2007年执行暂停受理新设立航空公司申请禁令近六年后，重新对新建航空公司敞开大门。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。