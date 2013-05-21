《香港报摘》--其他报纸重要消息5月21日

* 明报：
--深圳国际 主席高雷表示，目前已与香港、内地及日本的发展商签署合作意向书，等政府最终公布前海土地权益确认及补地价方案后，共同开发前海土地。他预计相关政策年内可出台。
--长实 日前再度推出北京顺义区洋房项目誉皇殿第2期尚湖，并称于两小时内沽清50幢洋房。连同本月初已售出的另外50幢洋房，尚湖已累积售出100幢洋房，套现10亿元人民币。
--雅居乐 4月销售额按月减少27.2%，但副总裁刘华锡透露，5月销售肯定有惊喜，对完成全年420亿元人民币的目标信心十足。
* 星岛日报：
--首批2,500个白表免补地价购二手居者有其屋，最快本月底流入市场。近日居屋交投量增加，其中天水围天盛苑刚录得本港首宗连额外印花税(SSD)绿表居屋交易，业主以贴近市价沽出物业，帐面赚68万港元，升值约6成。
--电视广播 为阻止政府增发免费电视牌照，早前申请司法覆核许可，但遭高院否决申请后，周一再提出上诉，质疑原审法官不受理案件，是错误的裁决。
--汇控 未来三年大计中的新裁员计划会否波及香港区备受关注。汇控行政总裁欧智华表示，香港区的员工人数为2.8万人，较2011年减少1,000人，未来香港地区的净员工人数应不会减少。
--恒地 副主席林高演表示，恒地主席李兆基对向政府捐地很有诚意，但政府各方面仍需要仔细研究，现时未清楚详情。
* 苹果日报：
--澳博 执行董事赌王四太梁安琪或重启其拥有的路（乙＋水）土地发展计划，将豪掷逾百亿元澳门币兴建非博彩休闲娱乐设施，可望与澳博路（乙＋水）项目作互补。
* 东方日报：
--工信部发布《移动通信转售业务试点方案》申请细则，早前已公开表态有意申请的国美电器 发言人表示，根据细则，母公司国美集团符合申请资格，并指集团正与政府部门积极进行沟通及推进发展。
--市传深圳珠宝批发及零售商水贝珠宝筹备来港上市，料最快于6月中参加上市聆讯，6月底招股，集资4亿至5亿元人民币。据悉，水贝珠宝将以双币单股形式上市。
* 文汇报：
--中远太平洋 公布，以现金代价约12亿美元出售其间接持有的全部21.8%中集集团 股权予最终控股股东中远集团。
* 大公报：
--新世界发展 澄清，新世界集团，及主席郑家纯本人从来没有与商品交易所及其主席张震远有任何金钱上及业务上的来往，又强调郑家纯无任何计划参与商交所的融资计划。
--中国高速传动 宣布，于2月22日至5月16日期间共减持8,318.9万股国电科环 H股，合计出售所得款项约2.28亿港元。 (完)
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