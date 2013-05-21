港报财经评论：央行的收水噪音--信报5月21日

央行的收水噪音/习广思

美股5月不淡，夏季淡风未刮起，股市狂牛已在前，难道芬佬都不打算放假。美国经济温和改善，4月通胀率为1.1%，剔除能源和食品价格的核心通胀是1.7%，为两年来最细升幅；同时，个人消费支出价格指数按年升幅只有1%。股市对坏消息有合理化能力，把坏消息当成好消息，皆因有放水憧憬。与失业率一样，通胀水平保持在2%以下，意味着联储局主席贝南奇将维持放水。放水与收水，记住要听贝南奇的说话，其他人所说的都可能是噪音。《华尔街日报》被视为联储局的打手，上周传出央行为退市定下路线图，一度被市场解读成收水。美林美银经济师Ethan Harris一再提醒大家，债市对央行何时退市过度紧张，但央行委员会成员对政策结果的影响力有限，一些鹰派成员的说话，不应过分夸大。

《华尔街日报》引述了费城联邦准备银行主席Charles Plosser有关QE3退市的意见，但没有多少个委员会成员同意其观点，而且Plosser今年度并不是投票委员。Harris认为，市场对收水、退市太过紧张，现时央行仍会以放水为主，理由是通胀回升至2%的信心偏弱，目前还未见到通胀升温。Harris指出，关于通胀的指引少，加上贝南奇可加可减的弹性处理讯号，暗示将继续放水。投资者一边批评央行量宽措施，一边成为量宽得益者，道德上大家希望量宽结束，但事实上又是否如此？美股升浪未完，贝南奇告诉你未见泡沫，美股大有机会在这些收水噪音中持续下去。

中国内地A股再有水的憧憬，正在逐步筑底，加上外围持续造好，中港股市即使缺水跑输，还是有股可炒。恒指上周整固后，昨日看好的投资者再挟蓝筹股反弹，高位见23,512点，收报23,493点，上升410点。大市成交额690亿港元，沽空比率8.9%。成交增加，沽空减少，然而大市仍由个股及个别板块轮动主导。上周炒作二三线概念股，昨日则是重磅股主导，反见一些新能源股高开后回吐，国电科环 、华电福新 等收市倒跌，强势股回吐是吸纳的机会。市场对美国楼市及消费复苏期望升温，无论阁下信不信，资金已率先买了。创科 强势未变，伟易达 绩后再急升，两只与美国经济息息相关的公司，还有顺诚 及敏华 ，投资者不妨留意。(B03)

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慎防圆汇见95/苏子

目前市场炒作焦点主要落在美元整体走势能否进一步走高，以及日圆的弱势是否已暂告一段落；而当中又以美元的强势能否持续下去较为重要。原因是如果美元兑各主要货币稍后仍能继续上升，则日圆自然亦会跟随其他主要非美元货币一同下跌，持有日圆短仓者因此不用急于获利平仓。相反，若然美元的升势已出现逆转迹象，而日圆本身又未能与美元一同转弱，反而更跟随其他非美元货币一同走高的话，届时或会触发不少日圆短仓的获利买盘入市，从而正式扭转近期日圆的大弱势。自本月10日开始，欧罗兑日圆便呈现横行上落的走势模式，暂时方向不明；欧罗兑日圆这种走势模式正正反映市场的炒作重点主要落在美元身上。

至于日圆近日的弱势其实主要由美元的强势所触发，并非日圆本身再被市场大手抛售。因此，目前投资者可以观察欧罗兑日圆的走势来判断美元的强劲走势是否已到了尽头！假如欧罗兑日圆稍后在跌破10天SMA支持后可以迅即跌至20天SMA支持以下波动，与此同时，美汇指数则显着回落至上月4日的83.49高位以下波动及收市。预料届时主要非美元货币已因美元走势转弱而成功走高，只是日圆因为市场上众多的大淡仓开始有平仓买盘涌现，使其走势较其他非美元货币更为强劲，结果使欧罗兑日圆向下作出重大突破。

如真的出现上述情况，届时已几可肯定美元的强势及日圆的大弱势已暂告一段落，美元兑日圆预料会返回100心理关口以下，并考验50天SMA的支持力。若然稍后市场看淡日圆的情绪因美元兑日圆及欧罗兑日圆分别回落至100及130心理关口以下而出现逆转，结果令市场上众多持有日圆短仓的投资者不约而同采取获利回吐行动的话。届时美元兑日圆的50天SMA未必能发挥到应有的支持力，小心汇价有可能会急挫至接近95心理关口才能喘定跌势。(B14)