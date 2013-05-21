港报财经评论：A股呈小阳春，强势蓝筹逐浪--经济日报5月21日

A股呈小阳春，强势蓝筹逐浪/林瑞芬

日、德及美股市迭创高位，可能只令恒指涌上100-200点，但沪、深股市上周四及今周一日均逾2,000亿港元的反弹市，就令恒指上升动力倍增。配合上周四及周五A股开车，日、德及美股市迭创高位，港股经上周整固后，昨又冲。恒指升1.78%至23,493；国指升1.52%至11,186；大市成交额稍增至690亿港元，态转勇。德、美和日股迭创新高，只要A股不大开倒后车，大形势将令恒指守于100天线22,800再一路向上爬，试推高位，反覆试冲23,500及24,000大关。配合技术走势分析而论，国指仍然美中不足，昨最高见11,252，收报11,186，仍未能随恒指突破100天线近11,300，只有加倍努力突破，方能确保恒指有足够动能成功再攀24,000甚至更高。当然陪着A股走的大形势，A股后市能持续向上走，那预示国指也有动能向上，恒指冲高逾24,000成事机会就更高，指标参考还是更看中A股之反弹表现。

中国经济在改革路途中，不单是外资，就连中资的中金最近也下调了全年GDP增长预测数字，由7.9%下调至7.7%。对经济慢复苏的共识下，为A股制造到涟漪的最大元素是政策的变化。如内房调控松一些、IPO放闸迟一些、货币松一些或新的改革政策多一些之消息，都可能产生意想不到的利好A股成效，情况正如上周A股呈现的升势。消息传来传去，要一一分清确实不是散户容易做到，散户看风驶，只能用成交额去判断升势之强弱。正如上周指，沪深两市成交额于周四及周五抽高确是有利短线之市况，昨日两市成交额进一步抽升逾2,700亿港元，上证而论，昨收报2,299，挑战阻力2,350势尚在。能否更进一步，还是要多观察后续之具体政策可能出台细则。今年以来，A股落后于德、美、日股市，要追当知有难度，承上周看法，短线之向好还不能太过乐观厚望，年初高位2,450要强势突破，方言明朗后市。

说回港股，去年看好的今年五大蓝筹之一─腾讯 昨高见310港元，收报309.4港元，认真威威，超额完成300港元目标，以去年底推介价在252港元计起，帐面利润近20%，跑赢大市。该股越300港元又是估价游戏，有信心已跟进者，减持一半后不妨再估，有估是320港元，有估是330港元。还想跟进一下另一只五大蓝筹股─华润置地 ，当其时的建议是19港元至20港元收集，今年挑战目标暂定26.5港元，今年初因国五条的公布，市场一度疑虑房控的深度，致令曾低见穿19港元。如按策略低吸之，现价23.65港元，又是跑赢大市的策略建议。(B05)