中国基金：星浩资本今年将募集第三期地产私募基金，计划筹资额逾45亿元

路透上海5月21日 - 中国最大房地产私募基金之一的星浩资本周二表示，今年将启动三期地产基金的募集，该基金计划募资规模达45亿元人民币以上，力争达到60亿元，有望刷新国内地产基金募资新纪录；同时公司还将探索文化创意地产基金、华人美元地产基金等新品种。

据星浩资本高层介绍，与前两期基金全是股权投资基金不同，即将发行的三期地产基金将是一个涵盖债权、优先级及劣后级等多元化结构产品，从而会产生更大的杠杆效应。

2010年10年成立的星浩资本目前已募集和管理两期星光耀基金，基金募集规模共56亿元，这两期基金在2011年和2012年分别成为当年国内募资额最大的纯股权私募房地产基金。

星浩资本副总裁黄海滨指出，在三期地产基金的份额分配中，债券类占比计划达44%，优先级和劣后级分别占33%和22%，1%由管理人出资。劣后级部分相当于有了3.5倍的杠杆，承受了较高风险，当然其回报率亦相对较高,估计资产年回报率在20%左右。

在创新方面，他还介绍称，公司考虑今年分别推出华人美元平行基金和文化创意地产基金，前者有助于吸引部分机构和富人的美元资产，或是有渠道在海外筹集的低成本外汇资金，随后其同星浩人民币地产基金共同投资一些地产项目，该美元基金的募集规模计划在1-2亿美元。

公司现在管理的两期地产基金，主要投资于一线城市及部分二线城市的城市综合体项目，单个项目建筑面积基本在30万平米以上，投资量在数十亿元。而文化地产基金则计划投资体量建筑面积在15-20万平米的中型综合体项目,并与影视公司合作,在项目中植入文化娱乐元素，首期基金计划募集15亿元左右。

他指出，地产基金一般存续期在5-6年，未来退出渠道包括住宅和办公楼等整体出售或分散出售；以及商业地产部分运作成熟后，由一些美元基金、险资接手或以房地产信托基金(REITs)方式退出。公司亦在考虑近期再募集设立一个商业地产并购基金，在星浩地产基金期满需退出一些优质项目时，以市场价格接手，继续享受其丰厚回报。

星浩资本旗下基金的投资人包括复星、阿里巴巴集团 、易居、苏宁电器 、巨人集团、均瑶集团、华谊兄弟等数十家中国知名民营企业，而星浩资本首席执行官（CEO）为金地集团 原高级副总裁赵汉忠，其高级管理层中亦有多位来自金地集团、并具有十余年地产业经验的资深人士。