中国货币市场：流动性仍紧但七天收敛升势，公开市场大规模到期资金助力

路透上海5月21日 - 中国银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率早盘涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。

交易员并称，在上日交易因个别机构资金存缺口而延时后，今日早盘机构心态略有平复，但总体而言，资金仍较为紧张。不过考虑到七天等回购利率已攀至相对高位，若缴税因素负面影响不再明显加剧，回购利率继续上行空间应该有限。

“今天资金还是偏紧，但整体感觉稍好一些，七天稳了，隔夜算是(修正过大点差)比较合理的补涨吧。”上海一银行交易员表示。

上日收盘七天期回购加权利率和隔夜点差为约134个bp，截至目前，已缩窄至100个bp附近。正常情况下，二者点差在60-70bp水平较被市场认同。

该交易员并称，公开市场大量央票到期，以及今日操作规模缩减，对资金面形成支撑。

面对银行间市场骤紧的流动性，中国人民银行今日在公开市场上顺势缩减操作量，因同期央票等到期量较大，带动单日净投放量放大至1,110亿元人民币，向市场输血驰援。

三位业内人士周一向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，当日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。

根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购

其中:一天 3.3881 3.0418 +34.63

七天 4.4002 4.3802 +2.00

14天 4.4123 4.3406 +7.17

上交所债券回购

其中:一天 6.8400 2.5500 +429.00

七天 5.1050 3.6550 +145.00

14天 4.5500 4.0000 +55.00 回购定盘利率

其中:隔夜 3.4200 2.9300 +49.00

七天 4.3800 4.2500 +13.00

14天 4.3900 4.2200 +17.00 shibor

其中:隔夜 3.3600 2.9570 +40.30

七天 4.3750 4.2300 +14.50