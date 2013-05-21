中国货币市场：流动性仍紧但七天收敛升势，公开市场大规模到期资金助力

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透上海5月21日 - 中国银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率早盘涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。
交易员并称，在上日交易因个别机构资金存缺口而延时后，今日早盘机构心态略有平复，但总体而言，资金仍较为紧张。不过考虑到七天等回购利率已攀至相对高位，若缴税因素负面影响不再明显加剧，回购利率继续上行空间应该有限。
“今天资金还是偏紧，但整体感觉稍好一些，七天稳了，隔夜算是(修正过大点差)比较合理的补涨吧。”上海一银行交易员表示。
上日收盘七天期回购加权利率和隔夜点差为约134个bp，截至目前，已缩窄至100个bp附近。正常情况下，二者点差在60-70bp水平较被市场认同。
该交易员并称，公开市场大量央票到期，以及今日操作规模缩减，对资金面形成支撑。
面对银行间市场骤紧的流动性，中国人民银行今日在公开市场上顺势缩减操作量，因同期央票等到期量较大，带动单日净投放量放大至1,110亿元人民币，向市场输血驰援。
三位业内人士周一向路透透露，全国银行间同业拆借中心最新发布通知称，当日银行间本币系统延长交易时间20分钟，因财税缴款持续冲击市场流动性，部分机构头寸缺口未能在常规时间得到满足。
根据税法，年度结束后的五个月内，需要向税务机关报送全年终审报表，并清缴上年度所得税，多退少补。数据显示，去年5月企业所得税的上缴额为4,328亿元人民币；2012年全国规模以上工业企业实现利润同比增长5.3%，从这个角度看，今年上缴的绝对额更多的可能性大；该上缴已经开始，但会更集中于月下旬。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间12:00 今日(%) 上日(%) 变动(bp) --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 质押式回购
其中:一天 3.3881 3.0418 +34.63
七天 4.4002 4.3802 +2.00
14天 4.4123 4.3406 +7.17
上交所债券回购
其中:一天 6.8400 2.5500 +429.00
七天 5.1050 3.6550 +145.00
14天 4.5500 4.0000 +55.00 回购定盘利率
其中:隔夜 3.4200 2.9300 +49.00
七天 4.3800 4.2500 +13.00
14天 4.3900 4.2200 +17.00 shibor
其中:隔夜 3.3600 2.9570 +40.30
七天 4.3750 4.2300 +14.50
三个月 3.8834 3.8831 +0.03 --------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行