新债招标: 中国国开行三年和五年增发浮息债利差均远高于预期--业内人士

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透上海5月21日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的三年期定存基准浮息债，中标利差为85.63个基点(bp)，同时招标的五年期定存基准浮息债，中标利差128.35个bp，均远高于此前76bp和89bp的预测均值。
业内人士还透露，三年期的投标倍数为1.55倍，五年期为1.22倍。
稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利差预测均值分别为110bp和119bp。
今日新债具体条款如下:
第23-26期债第一次增发
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发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准
招标时间 5月21日
3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 5月23日/4月18日
分销期 5月22日-5月23日
上市日 5月29日
基本承销额 不设立
付息频率 每半年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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