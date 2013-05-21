新债招标: 中国国开行三年和五年增发浮息债利差均远高于预期--业内人士

路透上海5月21日 - 业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的三年期定存基准浮息债，中标利差为85.63个基点(bp)，同时招标的五年期定存基准浮息债，中标利差128.35个bp，均远高于此前76bp和89bp的预测均值。

业内人士还透露，三年期的投标倍数为1.55倍，五年期为1.22倍。

稍后国开行七年和10年期浮息债招标将于北京时间11:10结束。市场对后两期债的利差预测均值分别为110bp和119bp。

今日新债具体条款如下:

第23-26期债第一次增发

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发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准

招标时间 5月21日

3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 5月23日/4月18日

分销期 5月22日-5月23日

上市日 5月29日

基本承销额 不设立

付息频率 每半年

发行人增发权利 保留