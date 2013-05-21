澳洲央行：5月降息可促进经济成长并达成通胀目标--会议记录

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
但他们表示，资源行业以外的投资依然有限，业务环境仍低于平均水平，这可能部分归因于澳元坚挺。
澳洲央行预期今年经济增长将略微慢于趋势水平，2014年仅会小幅加快，接近趋势水准。
“对近期的经济预期反映出整体企业投资放慢，由于受到矿业投资荣景触顶，而且又有财政整顿与澳元汇率偏高的影响，”会议记录称。
“不过这将被资源出口增加、消费升温与房屋投资温和增长所部分抵消。”
自降息以来，澳元兑美元已下跌超过4%，不过这部分是由于美元走强。
澳元兑美元 本周触及11个月低位0.9700美元，可能令部分出口商感到振奋。(完)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
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