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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 09:46 BJT

澳洲央行：5月降息可促进经济成长并达成通胀目标--会议记录

但他们表示，资源行业以外的投资依然有限，业务环境仍低于平均水平，这可能部分归因于澳元坚挺。

澳洲央行预期今年经济增长将略微慢于趋势水平，2014年仅会小幅加快，接近趋势水准。

“对近期的经济预期反映出整体企业投资放慢，由于受到矿业投资荣景触顶，而且又有财政整顿与澳元汇率偏高的影响，”会议记录称。

“不过这将被资源出口增加、消费升温与房屋投资温和增长所部分抵消。”

自降息以来，澳元兑美元已下跌超过4%，不过这部分是由于美元走强。

澳元兑美元 本周触及11个月低位0.9700美元，可能令部分出口商感到振奋。(完)
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