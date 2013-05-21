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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 13:10 BJT

《中国公开市场回购未到期一览表》--5月21日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览:

    累计未到期余额: 2,510亿元

    到期日      操作期限(天)    中标利率(%)    到期量(亿元)
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    2013/5/23        91           3.05            100
    2013/5/23        28           2.75            180  
    2013/5/30        28           2.75            300    
    
                         当月累计: 580
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    2013/6/4         28           2.75           550
    2013/6/6         28           2.75           370
    2013/6/11        28           2.75           520
    2013/6/13        28           2.75           400
    2013/6/18        28           2.75            90
    
                         当月累计: 1,930     

    2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览:

    累计未到期余额: 无

    到期日        操作期限(天)   中标利率(%)    到期量(亿元)
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    暂无
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    注：1.2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆
         回购操作。而春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包
         括28天和91天，但主要以28天期为主。5月9日央行又重启央票发行，
         期限为三个月。
       2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。
       3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆
         回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。(完)

 (整理 丁淑琴; 审校 边竞)
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