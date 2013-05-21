《中国公开市场回购未到期一览表》--5月21日

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 2,510亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/5/23 91 3.05 100 2013/5/23 28 2.75 180 2013/5/30 28 2.75 300 当月累计: 580 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/6/4 28 2.75 550 2013/6/6 28 2.75 370 2013/6/11 28 2.75 520 2013/6/13 28 2.75 400 2013/6/18 28 2.75 90 当月累计: 1,930 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 无 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆 回购操作。而春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包 括28天和91天，但主要以28天期为主。5月9日央行又重启央票发行， 期限为三个月。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。(完) (整理 丁淑琴; 审校 边竞)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行