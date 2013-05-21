《中国公开市场回购未到期一览表》--5月21日

1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览: 累计未到期余额: 2,510亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/5/23 91 3.05 100 2013/5/23 28 2.75 180 2013/5/30 28 2.75 300 当月累计: 580 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2013/6/4 28 2.75 550 2013/6/6 28 2.75 370 2013/6/11 28 2.75 520 2013/6/13 28 2.75 400 2013/6/18 28 2.75 90 当月累计: 1,930 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览: 累计未到期余额: 无 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 注：1.2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆 回购操作。而春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包 括28天和91天，但主要以28天期为主。5月9日央行又重启央票发行， 期限为三个月。 2.正回购到期表明资金投放，逆回购到期则表明资金回笼。 3.受元旦假期影响，央行于2013年1月5日(周六)进行了900亿元的逆 回购操作，期限则改为五天期，到期日为1月10日。(完) (整理 丁淑琴; 审校 边竞)