台湾汇市：台币兑美元盘初走升，受人民币中间价创新高带动

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透台北5月21日 - 台币兑美元 周二盘初升值。国际美元走势疲弱，因市场降低美联储主席贝南克在本周暗示减少购债的预期。
此外，汇银人士也表示，中国人民币兑美元中间价 再创新高，也激励台币兑美元走强。
交易员观察市场最新动态：
* 随着人民币升势再起，台币盘初升破29.900，达到29.865的三日以来高位，出口商和外资抛汇
* 台股 早盘开平后走扬，一度站上8,400点大关
* 美元买盘较缺，挂价不连续使得台币升幅稍大
* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月的美元/台币溢价再度缩小到价平附近，报0.000/0.015。 汇银人士表示，不排除美元溢价进一步缩小或至折价
* 本地时间9:45左右，台北外汇经纪公司成交量在1.90亿美元，上交易日约为1.60亿美元
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.850-30.050
最新相关报导链接：
* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.1911元,创新高
* 美国经济：若就业市场改善前景确定，联储或在秋季结束购债--埃文斯
* 美中关系：白宫宣布奥巴马将于6月7-8日在加州会晤中国国家主席习近平
* 日圆汇率：日经济财政大臣希望外汇市场能对进出口产生均衡的影响
* 韩国数据：5月1-20日进口均较上年同期下滑--海关
环球汇市新闻请见
环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行