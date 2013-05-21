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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 10:08 BJT

台湾汇市：台币兑美元盘初走升，受人民币中间价创新高带动

路透台北5月21日 - 台币兑美元 周二盘初升值。国际美元走势疲弱，因市场降低美联储主席贝南克在本周暗示减少购债的预期。

此外，汇银人士也表示，中国人民币兑美元中间价 再创新高，也激励台币兑美元走强。

交易员观察市场最新动态：

* 随着人民币升势再起，台币盘初升破29.900，达到29.865的三日以来高位，出口商和外资抛汇

* 台股 早盘开平后走扬，一度站上8,400点大关

* 美元买盘较缺，挂价不连续使得台币升幅稍大

* 无本金交割远期外汇(NDF)市场中，一个月的美元/台币溢价再度缩小到价平附近，报0.000/0.015。 汇银人士表示，不排除美元溢价进一步缩小或至折价

* 本地时间9:45左右，台北外汇经纪公司成交量在1.90亿美元，上交易日约为1.60亿美元

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.850-30.050

最新相关报导链接：

* 中国汇市：人民币兑美元中间价报6.1911元,创新高

* 美国经济：若就业市场改善前景确定，联储或在秋季结束购债--埃文斯

* 美中关系：白宫宣布奥巴马将于6月7-8日在加州会晤中国国家主席习近平

* 日圆汇率：日经济财政大臣希望外汇市场能对进出口产生均衡的影响

* 韩国数据：5月1-20日进口均较上年同期下滑--海关

环球汇市新闻请见

环球经济新闻请见 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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