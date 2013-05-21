台湾债市：五年公债殖利率早盘走跌，美联储主席贝南克国会证词前料盘势震荡整理

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透台北5月21日 - 台湾五年期公债102/2殖利率 周二早盘走跌，交易员认为，目前市场静待在美联储主席贝南克国会证词寻找量化宽松退场的蛛丝马迹，短线台债交投将随美债震荡整理，料今日102/2殖利率区间盘整的可能性偏高。
交易员表示，贝南克周三将对美国国会联合经济委员会就经济前景发表证词陈述，市场屏息以待贝南克释出有关美国经济复苏力道的相关讯息，令美债周一交投震荡，台债也因此欠缺方向指引，料今日102/2主要交投区间暂看在0.93-0.96%。
交易员观察市场的最新动态：
* 美国10年期公债殖利率周一震荡微幅收扬。
* 台债主流券殖利率早盘回档区间盘整。
* 台股加权指数 早盘微幅上涨，续在8300点上方盘整。
* 国际汇市早盘日圆 维持在102-103区间盘整。
今日预估殖利率主要交易区间：
* 102/2暂看在0.9300%-0.9600%。
本地时间10:00最新报价：
* 102/2殖利率跌1.90基点，报0.9400%。
以下为最新相关报导链接：
* 《美债周二展望》公债价格下滑，投资人静待美联储主席贝南克国会证词
* 美国经济：若就业市场改善前景确定，联储或在秋季结束购债--芝加哥FED总裁埃文斯
* 东京汇市：日圆/美元脱离低位，关注日本央行会议和贝南克证词陈述
* 美国经济：IMF称美国削减预算赤字的速度过快，损及经济增长
* 美国经济：达拉斯联储总裁费希尔称,购债是否有助美国经济还不明朗 (完) (记者 詹静宜; 审校 黄凯)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行