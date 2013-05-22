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货币新闻 | 2013年 5月 22日 星期三 08:42 BJT

台湾数据：4月经季调失业率为4.19%，上月为4.18%--主计总处

路透台北5月22日 - 台湾主计总处周三公布，4月经季节调整后失业率为4.19%，上月为4.18%。

4月未经季节调整的失业率则为4.07%，上月为4.17%。

以下为4月经季调失业率相关细节：

4月 3月

失业率(%) 4.19 4.18

总劳动人口(千人) 11,427 11,420

就业者(千人) 10,949 10,942

失业者(千人) (完) 478 478 (完)

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参看行政院主计总处公布的失业率资料，网址为(www.dgbas.gov.tw) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
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