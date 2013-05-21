更新版 1-中国公开市场：资金显紧央行顺势缩减操作量，单日净投放逾千亿元

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路透上海5月21日 - 面对银行间市场骤紧的流动性，中国人民银行今日在公开市场上顺势缩减操作量，因同期央票等到期量较大，带动单日净投放量放大至1,110亿元人民币，向市场输血驰援。

市场人士并指出，流动性显紧，但央行仍维持了低量的正回购操作和央行票据发行，中标结果并均持平于上周，也向市场释放了政策面稳定的信号，近期仍会以数量型调控，维持流动性的平稳格局为主。

“资金很紧的情况下，央行主动缩减了操作量，为市场输血。”广发银行金融市场部债券交易员颜岩称。“但正回购和央票不会停，即使缩量也要发，代表了一个政策方向。”

招商银行金融市场部高级分析师刘俊郁也表示，本周到期量较大，但因资金面并不乐观，央行的正回购和央票操作量都明显下降，象征性意义更大，“突然中断的话，会让市场产生其它预期。”他称。

他并指出，在宏观经济基本面没有更多变动情况下，央行近期应会坚持以数量型工具来调节流动性，暂时来看利率手段尚无出台必要，而在监管连续出招堵截热钱后，居高不下的外汇占款未来走向如何，值得继续关注。

央行公告显示，今日进行的90亿元28天期正回购，中标利率维持在2.75%不变，同时发行的100亿元三个月期央行票据，中标收益率亦持平在2.9089%。

上周中国央行正回购和央票双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。周二和周四分别发行了270亿元和170亿元的三个月期央票，参考收益率均持稳在2.9089%，上周还进行了920亿元的28天期正回购，中标利率维持在2.75%不变。

为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 90

(周四) 待定 逆回购 (周二) --

(周四) 待定 央票 （周二） 100

（周四） 待定 央票到期 1,200 正回购到期 380 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)

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