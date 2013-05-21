更新版 1-中国公开市场：资金显紧央行顺势缩减操作量，单日净投放逾千亿元

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
(新增更多评论和细节)
路透上海5月21日 - 面对银行间市场骤紧的流动性，中国人民银行今日在公开市场上顺势缩减操作量，因同期央票等到期量较大，带动单日净投放量放大至1,110亿元人民币，向市场输血驰援。
市场人士并指出，流动性显紧，但央行仍维持了低量的正回购操作和央行票据发行，中标结果并均持平于上周，也向市场释放了政策面稳定的信号，近期仍会以数量型调控，维持流动性的平稳格局为主。
“资金很紧的情况下，央行主动缩减了操作量，为市场输血。”广发银行金融市场部债券交易员颜岩称。“但正回购和央票不会停，即使缩量也要发，代表了一个政策方向。”
招商银行金融市场部高级分析师刘俊郁也表示，本周到期量较大，但因资金面并不乐观，央行的正回购和央票操作量都明显下降，象征性意义更大，“突然中断的话，会让市场产生其它预期。”他称。
他并指出，在宏观经济基本面没有更多变动情况下，央行近期应会坚持以数量型工具来调节流动性，暂时来看利率手段尚无出台必要，而在监管连续出招堵截热钱后，居高不下的外汇占款未来走向如何，值得继续关注。
央行公告显示，今日进行的90亿元28天期正回购，中标利率维持在2.75%不变，同时发行的100亿元三个月期央行票据，中标收益率亦持平在2.9089%。
上周中国央行正回购和央票双箭齐发，致时隔三周后公开市场重现净回笼。周二和周四分别发行了270亿元和170亿元的三个月期央票，参考收益率均持稳在2.9089%，上周还进行了920亿元的28天期正回购，中标利率维持在2.75%不变。
为抑制过宽的流动性，春节后央行暂停逆回购，并重启了正回购操作，期限包括28天和91天，但主要以28天期为主。而随着热钱不断涌入，外汇占款大增，5月9日央行又重启央票发行，期限为三个月。而2012年二季度末至今年春节前一周，央行公开市场只滚动进行了逆回购操作。
本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)
回笼 投放 ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== 正回购 (周二) 90
(周四) 待定 逆回购 (周二) --
(周四) 待定 央票 （周二） 100
（周四） 待定 央票到期 1,200 正回购到期 380 逆回购到期 -- ==== ==== ==== ==== ==== ==== ==== (完)
**央行公开市场相关报导
**公开市场回购及央票未到期表格 (发稿 丁淑琴; 审校 杨淑祯)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行