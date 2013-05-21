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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 10:57 BJT

《汇市简讯》澳元/美元重返0.9800上方，因美元广泛走软

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* 澳元/美元得以收复多数稍早失地

* 澳洲央行会议记录影响微小，但也未提供卖出依据

* 交易商注意到有来自短线投资者的空头回补

* 美元/日圆重回102.60日圆下方，令美元有些黯然失色

* 澳元/美元位于0.9820/30的阻力位坚挺，稍早杠杆基金在该水准卖出

* 若突破0.9828(昨日高点)，或将结束连续七个交易日日高下行态势

(完)

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