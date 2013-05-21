《汇市简讯》澳元/美元重返0.9800上方，因美元广泛走软

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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* 澳元/美元得以收复多数稍早失地
* 澳洲央行会议记录影响微小，但也未提供卖出依据
* 交易商注意到有来自短线投资者的空头回补
* 美元/日圆重回102.60日圆下方，令美元有些黯然失色
* 澳元/美元位于0.9820/30的阻力位坚挺，稍早杠杆基金在该水准卖出
* 若突破0.9828(昨日高点)，或将结束连续七个交易日日高下行态势
(完)
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路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行