表格：英国4月PPI产出物价年率增1.1%，为2009年9月以来最低

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)
产出物价(未经调整) 4月 3月 预估值
较上月(变动%) -0.1 0.2 0.2
较上年同期(变动%) 1.1* 1.9 1.5
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)
较上月(变动%) 0.1 0.1 0.3
较上年同期(变动%) 0.8 1.3 0.9
投入价格(原料及燃料)(未经调整)
较上月(变动%) -2.3 0.1 -1.1
较上年同期(变动%) -0.1 0.8 0.75
扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)
较上月(变动%) -0.6 -0.5
较上年同期(变动%) 1.0 1.7
附注:
* 为2009年9月以来生产者产出物价最低年增率。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选