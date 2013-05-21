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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 16:47 BJT

表格：英国4月PPI产出物价年率增1.1%，为2009年9月以来最低

以下为详细数据(括弧内为先前已公布数值)

产出物价(未经调整) 4月 3月 预估值

较上月(变动%) -0.1 0.2 0.2

较上年同期(变动%) 1.1* 1.9 1.5

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心产出价格(未经调整)

较上月(变动%) 0.1 0.1 0.3

较上年同期(变动%) 0.8 1.3 0.9

投入价格(原料及燃料)(未经调整)

较上月(变动%) -2.3 0.1 -1.1

较上年同期(变动%) -0.1 0.8 0.75

扣除食品、饮料、烟草及石油后的核心投入价格(经调整)

较上月(变动%) -0.6 -0.5

较上年同期(变动%) 1.0 1.7

附注:

* 为2009年9月以来生产者产出物价最低年增率。(完) (编译 王翔琼; 审校 于春红)
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