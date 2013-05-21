台湾债市：公债/公司债RP利率止跌企稳，提前因应下周月底效应

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透台北5月21日 - 台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周二止跌企稳。主要资金供应端寿险及投信未再有大笔新钱入场，资金水位仍高但趋于和缓，市场以到单续作为主，不影响既有利率区间。不过市场观察缴税月效应，提前因应下周逢月底可能的紧缩因子，本周提前布局跨月资金。
市场调度人士指出，尽管当前资金水位依旧高涨，但在上周至本周初一波高端利率下调后，市场因公债及公司债券源均有所不足，无新券可提供进一步议价空间，多数证券商及票券商旧客户到期续作以调整后利率承作，未再进一步走低；少部分则持续微幅下调高端利率。
〞这礼拜已经调两次了，看起来会暂时在这里。〞一大型票券商资金调度人士称。
他们指出，由于市场仍预期下周月底因素投信仍有赎回，且缴税月银行端亦有部分紧缩因子，因此本周公司债承作以跨月资金的落点为主，月内短天期的调度渐少。
此外，市场也等待6月新一期10年债的发行，以补充市场公债券源不足的窘境。不过依照当前市场资金浮滥程度，市场人士认为10年债新券将很快被市场消化，影响利率程度不会太大。
证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，亦没有大幅变化。
议价能力较强的主要大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间持于0.57-0.61%附近；一个月公司债RP利率交投区间则在0.64-0.68%。(完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行