台湾债市：公债/公司债RP利率止跌企稳，提前因应下周月底效应

路透台北5月21日 - 台湾公债及公司债附买回(RP)成交利率周二止跌企稳。主要资金供应端寿险及投信未再有大笔新钱入场，资金水位仍高但趋于和缓，市场以到单续作为主，不影响既有利率区间。不过市场观察缴税月效应，提前因应下周逢月底可能的紧缩因子，本周提前布局跨月资金。

市场调度人士指出，尽管当前资金水位依旧高涨，但在上周至本周初一波高端利率下调后，市场因公债及公司债券源均有所不足，无新券可提供进一步议价空间，多数证券商及票券商旧客户到期续作以调整后利率承作，未再进一步走低；少部分则持续微幅下调高端利率。

〞这礼拜已经调两次了，看起来会暂时在这里。〞一大型票券商资金调度人士称。

他们指出，由于市场仍预期下周月底因素投信仍有赎回，且缴税月银行端亦有部分紧缩因子，因此本周公司债承作以跨月资金的落点为主，月内短天期的调度渐少。

此外，市场也等待6月新一期10年债的发行，以补充市场公债券源不足的窘境。不过依照当前市场资金浮滥程度，市场人士认为10年债新券将很快被市场消化，影响利率程度不会太大。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交仍在0.65-0.67%，与上日相同；一个月期公司债RP利率主要交投主要在0.73-0.75%，亦没有大幅变化。