更新版 1-新债招标：资金紧令中国国开定存浮息债利差多偏高，五年超高定位引关注

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
* 国开增发定存浮息债利差多高于预期，因资金紧张
* 五年品种定位超高，主因投标机构偏少且多高位投标
* 流动性不佳环境下，配置需求更倾向长期品种
* 一级半市场五年品种受捧，中标机构“捡皮夹” (新增市场评论和更多背景)
路透上海5月21日 - 中国国家开发银行 周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受资金面紧张影响，除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市场30个基点(bp)的超高定位尤为引人关注。
市场人士指出，在流动性不佳的市场环境下，机构对定存浮息债的配置需求更为倾向于长期品种，这导致三年和五年品种的参与度偏低，而在投资需求不足的情况下，机构高位投标的心理更进一步推高了这两个品种的利差。
他们并谈到，此次五年品种由于参与机构很少，利差定位如此之高有相当的偶然性，而且考虑与同时招标的七年和10年品种已形成倒挂，本次中标五年品种的机构都“捡到了皮夹”。
“五年的比较夸张，三年、五年短一点，目前这个资金情况，配置还是优先选(期限)长一些的，能覆盖全(经济)周期，”华东一银行交易员指出。
面对偏紧的资金面，机构的心态更为谨慎，尤其是五年品种，机构的参与度很低，华东另一银行交易员称，“可能都在博弈，都往高了投，(五年品种)18家投17家中。”
而据国开行2013年金融债承销团名单显示，今年国开行金融债承销商总数超过70家。
业内人士稍早透露，国开行上午招标增发的三年、五年、七年和10年期定存基准浮息债，中标利差分别是85.63个基点(bp)、128.35bp、110.07bp和124.90bp；相应投标倍数1.55倍、1.22倍、3.23倍和2.96倍。
此前市场对上述各期债利差预测均值分别为76bp、89bp、110bp和119bp。
中国银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率早盘涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。
**五年品种一级半市场受捧**
由于七年和10年品种的招标时间较三年和五年品种长40分钟，五年品种的高定位亦明显推动了后续两个品种的需求。
北京一银行交易员称，“看到五年投成那样，都出来(投标)了。”
业内人士透露，本次七年和10年品种参与投标的承销商分别为37家和32家，远高于之前的五年品种。
而五年品种随后在一级半市场即受到热捧，收益率报价不断被调低。北京另一银行交易员透露，“一级半五年4.11%有人bid(买入报价)，刚才是4.16%，投得到很好呀。”
目前中债定存基准浮息政策性银行债曲线 显示，三年、五年、七年和10年期利差分别为82.64bp(基点)、97.11bp、121.24bp和129.51bp，对应收益率为3.8264%、3.9711%、4.2124%和4.2951%。
而中债固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年的最新报价分别为3.7307%、3.9184%、4.0366%和4.1137%。
国开行于4月16日首次发行第23-26期浮息金融债，总额200亿元，各期限基本利差分别为0.73%、0.88%、1.02%和1.15%。
今日新债具体条款如下:
第23-26期债第一次增发
---------------------------------------------------
发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准
招标时间 5月21日
3/5年：9:30-10:30
7/10年：9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日/起息日 5月23日/4月18日
分销期 5月22日-5月23日
上市日 5月29日
基本承销额 不设立
付息频率 每半年
发行人增发权利 保留
---------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行