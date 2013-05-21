更新版 1-新债招标：资金紧令中国国开定存浮息债利差多偏高，五年超高定位引关注

* 国开增发定存浮息债利差多高于预期，因资金紧张

* 五年品种定位超高，主因投标机构偏少且多高位投标

* 流动性不佳环境下，配置需求更倾向长期品种

* 一级半市场五年品种受捧，中标机构“捡皮夹” (新增市场评论和更多背景)

路透上海5月21日 - 中国国家开发银行 周二招标增发的四期定存基准浮息债(市场称为“F4”)，受资金面紧张影响，除七年品种外，中标利差均高于此前预期，其中五年期品种以高于二级市场30个基点(bp)的超高定位尤为引人关注。

市场人士指出，在流动性不佳的市场环境下，机构对定存浮息债的配置需求更为倾向于长期品种，这导致三年和五年品种的参与度偏低，而在投资需求不足的情况下，机构高位投标的心理更进一步推高了这两个品种的利差。

他们并谈到，此次五年品种由于参与机构很少，利差定位如此之高有相当的偶然性，而且考虑与同时招标的七年和10年品种已形成倒挂，本次中标五年品种的机构都“捡到了皮夹”。

“五年的比较夸张，三年、五年短一点，目前这个资金情况，配置还是优先选(期限)长一些的，能覆盖全(经济)周期，”华东一银行交易员指出。

面对偏紧的资金面，机构的心态更为谨慎，尤其是五年品种，机构的参与度很低，华东另一银行交易员称，“可能都在博弈，都往高了投，(五年品种)18家投17家中。”

而据国开行2013年金融债承销团名单显示，今年国开行金融债承销商总数超过70家。

业内人士稍早透露，国开行上午招标增发的三年、五年、七年和10年期定存基准浮息债，中标利差分别是85.63个基点(bp)、128.35bp、110.07bp和124.90bp；相应投标倍数1.55倍、1.22倍、3.23倍和2.96倍。

此前市场对上述各期债利差预测均值分别为76bp、89bp、110bp和119bp。

中国银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率早盘涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。

**五年品种一级半市场受捧**

由于七年和10年品种的招标时间较三年和五年品种长40分钟，五年品种的高定位亦明显推动了后续两个品种的需求。

北京一银行交易员称，“看到五年投成那样，都出来(投标)了。”

业内人士透露，本次七年和10年品种参与投标的承销商分别为37家和32家，远高于之前的五年品种。

而五年品种随后在一级半市场即受到热捧，收益率报价不断被调低。北京另一银行交易员透露，“一级半五年4.11%有人bid(买入报价)，刚才是4.16%，投得到很好呀。”

目前中债定存基准浮息政策性银行债曲线 显示，三年、五年、七年和10年期利差分别为82.64bp(基点)、97.11bp、121.24bp和129.51bp，对应收益率为3.8264%、3.9711%、4.2124%和4.2951%。

而中债固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，3/5/7/10年的最新报价分别为3.7307%、3.9184%、4.0366%和4.1137%。

国开行于4月16日首次发行第23-26期浮息金融债，总额200亿元，各期限基本利差分别为0.73%、0.88%、1.02%和1.15%。

今日新债具体条款如下:

第23-26期债第一次增发

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发行总量 不超过200亿元，各品种上限均为50亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年；浮息，一年定存基准

招标时间 5月21日

3/5年：9:30-10:30

7/10年：9:30-11:10

招标方式 单一价格(荷兰式)招标方式

缴款日/起息日 5月23日/4月18日

分销期 5月22日-5月23日

上市日 5月29日

基本承销额 不设立

付息频率 每半年

发行人增发权利 保留