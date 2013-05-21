中国资管：海印股份推出16亿元以物业租金收入为支持的资产证券化

路透北京5月21日 - 中国广州海印股份 日前发布公告，宣布其16亿元人民币的专项资产管理计划方案，这家公司有望推出中国首个以商业物业租金收入为支持的资产证券化。

公司上周末发布的公告称，该期资产证券化拟通过中信建投证券股份有限公司申请设立海印股份专项资产管理计划进行融资。

“和传统债务融资方式相比，资产证券化不受公司净资产规模、盈利指标的影响，可以成为一条新的直接融资途径。”公告称。

海印股份位于广东省广州市，主营业务包括两大块--商业物业运营业务和高岭土业务。2013年一季度公司每股收益为0.12元，净利润同比下跌35.07%。

该公司拟进行资产证券化的基础资产为“原始权益人因经营管理特定商业物业而享有的商业物业自专项计划成立之次日起五年内的经营收益权”。

项目拟募集资金不超过人民币16亿元，其中优先级资产支持证券不超过15亿元，由符合资格的机构投资者认购，最终发行利率根据发行时市场实际利率确定；次级资产支持证券不超过1亿元，由公司代表原始权益人全额认购。

公告并表示，商业物业运营业务每年能为海印股份带来稳定的现金流入，2012年度公司物业出租及管理业务收入达到7.72亿元，且未来呈稳定增长的趋势。为满足公司经营发展的需要，拓宽融资渠道，公司拟以其中经营管理的15家（最终以海印股份专项资产管理计划募集说明书确定的范围为准）综合性商业物业的经营收益权为基础，设计资产证券化方案。

海印股份周二午盘报收于12.30元，跌0.24%。(完)

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