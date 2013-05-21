香港已公布经济指标--2013/5/21

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2013年4月 综合消费物价指数（CPI） +4.0* +3.6 +4.7 2013年4月 甲类消费物价指数（CPI A +4.7* +4.0 +4.2 ） 2013年3月 零售值 +9.8 +22.7 +17.1 2013年3月 零售量 +10.2 +21.9 +13.2 2013年第一季 本地生产总值（GDP） +2.8 +2.8 +0.7 ------------------------------------------------------------------------------------------ 失业率 13年2-4月% 13年1月-3月% 12年2-4月% 3.5 3.5 3.3 ------------------------------------------------------------------------------------------ （以下以10亿港元为 当月 前月 上年同期 单位） 2013年3月 贸易赤字／盈余 -49.15 -33.99 -43.88 注: *为已经更新 ^经修订数据。（完） （（路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com）） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8