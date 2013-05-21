《中国2013年经济指标各方预测值一览》--5月21日

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透北京5月21日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值: 政府目标 预测值/预测者/预测时间 实际值 2013年 2013年 2013年4月/2012年全年 国内生产 7.5%左右 *7.7%/中金公司/13年5月 7.7%/7.8% 总值(GDP) 8%/IMF/4月 (7.7%为2013年一季度数据) 8.3%/世界银行/4月 7.8%/澳新银行/4月 7.8%/摩根大通/4月 8.2%/亚洲开发银行/4月 8.5%/OECD/3月 9%/星展银行/3月 8.2%/申银万国证券研究所/1月 8.3%/渣打银行/1月 8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月 8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 略超8%/中国国际经济交流中心/1月 8%左右/国务院发展研究中心/1月 7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 8-8.5%/交行金融研究中心/12月 7.5%/美银美林/12月 7.5%/巴克莱资本/12月 8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 8.2%/中国社科院/12月 7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月 8%/苏格兰皇家银行/11月 8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月 9.3%/人民大学/11月 8.5%/经合组织(OECD)/11月 居民消费 3.5%左右 3.5%左右/澳新银行/13年4月 2.4%/2.6% 价格指数(CPI) 3.5%/星展银行/3月 3%左右/发改委价格监测中心/3月 3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月 4%/渣打银行/1月 3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月 3%-4%/中国国际经济交流中心/1月 3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月 3.5%左右/交行金融研究中心/12月 3%左右/国家信息中心/12月 4%/巴克莱资本/12月 3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 3%/中国社科院/12月 4.1%/人民大学/11月 2.7%/中金/11月 工业生产者出厂 -- -0.1%/中金公司/13年4月 -2.6%/-1.7% 价格指数(PPI) 广义货币 13% 16.5%/人民大学/12年11月 16.1%/13.8% 供应量(M2) 新增人民币贷款 -- 8.5万亿左右/中国银行/13年3月 7,929亿元/8.2万亿元 9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月 9万亿左右/中金公司/12月 贸易顺差/逆差 -- 2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月 181.6亿美元/2,311亿美元 社会消费品 14.5% 14.6%/国家信息中心/12年12月 12.8%/14.3% 零售总额 固定资产投资 18% 22.5%/海通证券/13年5月 20.6%/20.6% (不含农户) 22%/国家信息中心/12年12月 （20.6%为2013年1-4月数据） 21.5%/摩根大通/11月 注:1、*表示新增 2、以上数据均来自媒体的公开报导 3、机构全称: 央行--中国人民银行 国研中心--国务院发展研究中心 发改委研究院--发改委宏观经济研究院 中金公司--中国国际金融有限公司 经合组织--经济合作暨发展组织(OECD) IMF--国际货币基金组织(完) (整理 曹巍浩；审校 边竞)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行