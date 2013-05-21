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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 13:15 BJT

《中国2013年经济指标各方预测值一览》--5月21日

路透北京5月21日 - 以下为中国官方及部分权威机构对中国2013年重要经济指标同比增幅的预测值:

                政府目标           预测值/预测者/预测时间                          实际值
                 2013年                  2013年                             2013年4月/2012年全年
                 
   国内生产     7.5%左右   *7.7%/中金公司/13年5月                                 7.7%/7.8% 
   总值(GDP)                8%/IMF/4月                                  (7.7%为2013年一季度数据)       
                            8.3%/世界银行/4月                            
                            7.8%/澳新银行/4月                            
                            7.8%/摩根大通/4月
                            8.2%/亚洲开发银行/4月
                            8.5%/OECD/3月                                  
                            9%/星展银行/3月
                            8.2%/申银万国证券研究所/1月    
                            8.3%/渣打银行/1月
                            8.4%左右/中科院预测科学研究中心/1月                            
                            8%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                            略超8%/中国国际经济交流中心/1月
                            8%左右/国务院发展研究中心/1月
                            7.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月
                            8-8.5%/交行金融研究中心/12月                            
                            7.5%/美银美林/12月 
                            7.5%/巴克莱资本/12月
                            8%/民生证券首席经济学家邱晓华/12月 
                            8.2%/中国社科院/12月 
                            7.7%/野村首席中国经济学家张智威/12月
                            8%/苏格兰皇家银行/11月
                            8.2%/摩根士丹利大中华区首席经济学家乔虹/11月
                            9.3%/人民大学/11月
                            8.5%/经合组织(OECD)/11月
            
  居民消费    3.5%左右      3.5%左右/澳新银行/13年4月                           2.4%/2.6%
  价格指数(CPI)             3.5%/星展银行/3月
                            3%左右/发改委价格监测中心/3月
                            3.5%左右/中科院预测科学研究中心/1月
                            4%/渣打银行/1月
                            3.5%左右/瑞银集团首席中国经济学家汪涛/1月
                            3%-4%/中国国际经济交流中心/1月
                            3.5%左右/发改委副主任张晓强/12年12月
                            3.5%左右/交行金融研究中心/12月
                            3%左右/国家信息中心/12月
                            4%/巴克莱资本/12月
                            3%左右/民生证券首席经济学家邱晓华/12月
                            3%/中国社科院/12月
                            4.1%/人民大学/11月
                            2.7%/中金/11月
                                      
  工业生产者出厂  --       -0.1%/中金公司/13年4月                              -2.6%/-1.7%
  价格指数(PPI)
                              
  广义货币       13%        16.5%/人民大学/12年11月                             16.1%/13.8%
  供应量(M2)                                                            
                                        
  新增人民币贷款  --        8.5万亿左右/中国银行/13年3月                    7,929亿元/8.2万亿元
                            9万亿左右/交行金融研究中心/12年12月
                            9万亿左右/中金公司/12月
                                    
  贸易顺差/逆差   --        2,400亿美元左右/国家信息中心/12年12月         181.6亿美元/2,311亿美元
                                                               
  社会消费品      14.5%     14.6%/国家信息中心/12年12月                        12.8%/14.3%
  零售总额                                                          
                                                         
  固定资产投资    18%         22.5%/海通证券/13年5月                           20.6%/20.6%
  (不含农户)                 22%/国家信息中心/12年12月                 （20.6%为2013年1-4月数据）
                           21.5%/摩根大通/11月                      

  注:1、*表示新增
     2、以上数据均来自媒体的公开报导
     3、机构全称:
                      央行--中国人民银行
                  国研中心--国务院发展研究中心
              发改委研究院--发改委宏观经济研究院
                  中金公司--中国国际金融有限公司
                  经合组织--经济合作暨发展组织(OECD)
                       IMF--国际货币基金组织(完)
                                                                                                            
 
 (整理 曹巍浩；审校 边竞)
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