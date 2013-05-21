中国汇市：人民币早盘续走升，中间价创新高或引发新一轮快速升值

* 人民币早盘续升

* 中间价创新高

* 关注即期能否突破前高6.1307元

* 突破后或引发新一轮升值

路透北京5月21日 - 人民币兑美元即期 周二微幅继续升值。隔夜美元指数回调，人民币中间价随即再次跳涨87个点，创出历史新高。不过即期成交价格并未跟随创出新高，交易员反映早盘大行购汇限制了价格上行。

上海一股份行交易员表示，中间价大幅上冲后打破此前在6.20一线盘整的区间，若午盘有结汇托高人民币创出新高，可能引导汇价在近期再走出一波升值。

“下个月习近平主席要去美国会见奥巴马，政治方面的推动可能会大些。”他认为，若引发新一轮升值，月底前人民币有可能测试6.1元整数关。

中国外交部宣布，国家主席习近平将于6月7日至8日在美国加利福尼亚州同奥巴马总统举行会晤。

北京时间12:01，人民币兑美元即期报6.1326元，上日收报6.1389元。今日人民币兑美元中间价 为6.1911元，上日中间价为6.1998元。

东京汇市美元兑日圆周二微升，此前日本经济财政大臣甘利明对稍早有关日圆贬值的言论进行澄清。甘利明的言论昨日打压美元兑日圆跌落四年半高位。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2130/70，上日尾盘为6.2270。

北京时间12:01，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.1261/74元，上一交易日尾盘报6.1338元。

中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)

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