香港数据：4月综合消费物价指数(CPI)按年升4.0%，较上月升高

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透香港5月21日 - 香港统计处周二公布，4月综合消费物价指数(CPI)同比上升4.0%，较上月3.6%升高，主要是由于新鲜蔬菜价格上涨。但基本消费物价指数中其他各个组成项目的价格大致保持温和。
剔除所有政府一次性纾困措施的基本通胀率4月为3.9%，较前一个月的3.7%略升，但升幅小于综合CPI。这是因为差饷宽免上限4月起由每季每户的2,500港元下调至1,500港元所致。
政府发言人表示，私人房屋租金于2012年上升的滞后影响，通胀于未来数月将会稍为上升。不过，输入通胀保持温和，加上近期房屋租金回软，应可在今年后期缓和通胀的上行压力。
政府同时公布，甲类、乙类及丙类消费物价指数4月的按年升幅分别为4.7%、3.8%及3.5%。
(单位:%) 2013年4月 2013年3月 2012年4月
综合消费物价指数 +4.0 +3.6 +4.7
甲类消费物价指数 +4.7 +4.0 +4.2
乙类消费物价指数 +3.8 +3.5 +5.0
丙类消费物价指数 +3.5 +3.4 +4.9
基本通胀率 +3.9 +3.7 +5.1
(这是去年4月的here)
(完)
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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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