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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 17:04 BJT

香港数据：4月综合消费物价指数(CPI)按年升4.0%，较上月升高

路透香港5月21日 - 香港统计处周二公布，4月综合消费物价指数(CPI)同比上升4.0%，较上月3.6%升高，主要是由于新鲜蔬菜价格上涨。但基本消费物价指数中其他各个组成项目的价格大致保持温和。

剔除所有政府一次性纾困措施的基本通胀率4月为3.9%，较前一个月的3.7%略升，但升幅小于综合CPI。这是因为差饷宽免上限4月起由每季每户的2,500港元下调至1,500港元所致。

政府发言人表示，私人房屋租金于2012年上升的滞后影响，通胀于未来数月将会稍为上升。不过，输入通胀保持温和，加上近期房屋租金回软，应可在今年后期缓和通胀的上行压力。

政府同时公布，甲类、乙类及丙类消费物价指数4月的按年升幅分别为4.7%、3.8%及3.5%。

(单位:%) 2013年4月 2013年3月 2012年4月

综合消费物价指数 +4.0 +3.6 +4.7

甲类消费物价指数 +4.7 +4.0 +4.2

乙类消费物价指数 +3.8 +3.5 +5.0

丙类消费物价指数 +3.5 +3.4 +4.9

基本通胀率 +3.9 +3.7 +5.1

(这是去年4月的here)

(完)

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浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选:(here) (记者 李珊珊; 审校 林高丽)
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