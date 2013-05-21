东京汇市：美元兑日圆反弹，因日本经济财政大臣澄清有关日圆贬值的言论

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2887 1.2882 +0.04 -2.33 1.3194 美元/日圆 102.50 102.26 +0.23 +18.17 86.74 欧元/日圆 132.09 131.73 +0.27 +15.40 114.46 美元/瑞郎 0.9682 0.9666 +0.17 +5.76 0.9155 英镑/美元 1.5248 1.5254 -0.04 -6.17 1.6251 美元/加元 1.0251 1.0240 +0.11 +3.33 0.9921 澳元/美元 0.9807 0.9806 +0.01 -5.64 1.0393 新西兰元/美 0.8179 0.8170 +0.11 -1.26 0.8283 元 澳元/日圆 100.520 100.280 +0.24 +11.53 90.130 新西兰元/日 83.830 83.550 +0.34 -40.47 140.820 圆 英镑/日圆 156.29 155.99 +0.19 +10.99 140.82 澳元/新西兰 1.1985 1.1995 -0.08 -4.43 1.2540 元 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦 以此为基准计算. (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行