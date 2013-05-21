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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 12:44 BJT

东京汇市：美元兑日圆反弹，因日本经济财政大臣澄清有关日圆贬值的言论

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.2887    1.2882     +0.04     -2.33    1.3194
 美元/日圆                     102.50    102.26     +0.23    +18.17     86.74
 欧元/日圆                     132.09    131.73     +0.27    +15.40    114.46
 美元/瑞郎                     0.9682    0.9666     +0.17     +5.76    0.9155
 英镑/美元                     1.5248    1.5254     -0.04     -6.17    1.6251
 美元/加元                     1.0251    1.0240     +0.11     +3.33    0.9921
 澳元/美元                     0.9807    0.9806     +0.01     -5.64    1.0393
 新西兰元/美                   0.8179    0.8170     +0.11     -1.26    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                    100.520   100.280     +0.24    +11.53    90.130
 新西兰元/日                   83.830    83.550     +0.34    -40.47   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     156.29    155.99     +0.19    +10.99    140.82
 澳元/新西兰                   1.1985    1.1995     -0.08     -4.43    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦
 以此为基准计算.
 (完)
      
      
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 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
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