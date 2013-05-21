中国债市动态：资金仍紧中短端收益率稳中趋升，新债结果影响暂不大

路透北京5月21日 - 中国银行间债市周二现券中短端收益率稳中趋升，虽然公开市场单日净投放逾千亿元人民币，但资金面紧势不见明显改观；此外，稍早国开行招标发行的新债中，三年和五年增发浮息债利差均远高于预期，但对于二级市场整体影响暂不太大。

因过去两年连续亏损，超日太阳公司债将暂停上市，不过交易员表示，这一事件对今日信用债影响不大，因为此前市场已有所预期。

“今天成交不太多，(现券)中短端特别是利率债还是往上走的趋势，和资金紧有很大关系。”华中一银行交易员表示。

中国银行间市场周二流动性仍紧，主要质押式回购 续涨。不过在公开市场央票等大规模到期资金支撑下，七天期品种加权利率早盘涨幅明显收敛，隔夜则因此前与七天点差过大而补涨，幅度仍逾30个基点(bp)。

对于国开行稍早招标的四期定存基准浮息债，上海一银行交易员认为，考虑该类券种需求一般，而且加上今天市场资金面紧张，大家投标愿意不是很强。“不过看到三年和五年的结果后，刺激了后两期债(七年和10年)的需求。”

业内人士周二透露，中国国家开发银行 上午招标增发的四期定存基准浮息债，除七年期外，其他增发浮息债利差均高于预期，其中三年和五年大幅超越此前的利差预测均值。

此前陷入偿债困局的中国光伏企业--上海超日太阳能科技股份有限公司 周二公告称，因公司2011、2012年连续两年亏损，根据交易所相关规定，其所发公司债“11超日债” 将于5月22日复牌交易30个交易日后正式暂停上市。

但市场今日淡定面对这一消息。北京一银行交易员称，其实之前市场已心照不宣，对此并没感多么诧异，超日债事件爆发到现在已经有一段时间了，不敢碰这个债的人早就不碰了。