路透基点：国际精密集团三年期贷款规模增至5.5亿港元--RLPC

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市公司国际精密集团的三年期贷款规模从5亿港元增至5.5亿港元(7,100万美元)。
牵头行兼簿记行工银亚洲和大华银行各自承贷1亿港元。
盘谷银行(7,500万港元)、南洋商业银行(5,000万港元)、中国光大银行(4,500万港元)和富邦银行香港分行(4,500万港元)以牵头行身份参与。
主办行台湾彰化商业银行、中国信托商业银行、恒生银行和永隆银行各自承贷3,000万港元；台湾土地银行香港分行承贷1,500万港元。
预计将于本月内签署协议。
一如先前报导，在贷款规模增加之前，这笔无担保贷款案分为3亿港元定期贷款的A部分和2亿港元循环信贷的B部分。利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码265个基点，最高先付费用为100个基点。筹得款项将作为一般营运资本和企业用途。
据国际精密网站显示，该公司制造及销售高精密金属零件。
3月已在广州进行了实地考察。 (编译 王翔琼; 审校 杜明霞)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行