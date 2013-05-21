路透基点：国际精密集团三年期贷款规模增至5.5亿港元--RLPC

路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导称，香港上市公司国际精密集团的三年期贷款规模从5亿港元增至5.5亿港元(7,100万美元)。

牵头行兼簿记行工银亚洲和大华银行各自承贷1亿港元。

盘谷银行(7,500万港元)、南洋商业银行(5,000万港元)、中国光大银行(4,500万港元)和富邦银行香港分行(4,500万港元)以牵头行身份参与。

主办行台湾彰化商业银行、中国信托商业银行、恒生银行和永隆银行各自承贷3,000万港元；台湾土地银行香港分行承贷1,500万港元。

预计将于本月内签署协议。

一如先前报导，在贷款规模增加之前，这笔无担保贷款案分为3亿港元定期贷款的A部分和2亿港元循环信贷的B部分。利率为较香港银行同业拆息利率(Hibor)加码265个基点，最高先付费用为100个基点。筹得款项将作为一般营运资本和企业用途。

据国际精密网站显示，该公司制造及销售高精密金属零件。