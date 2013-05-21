路透基点：银泰百货筹办20亿港元三年期贷款--RLPC

路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，银泰百货进入贷款市场，筹办20亿港元(2.58亿美元)三年期分期偿还贷款。

汇丰、工银亚洲和渣打银行担任牵头行兼簿记行。

此项贷款平均年期为2.85年。利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息(Hibor)加码230个基点。资金可以按港币或美元提取。

银行若承贷3亿港元，将可获得266个基点的综合收益和牵头行头衔；承贷2亿港元，获得261个基点的综合收益和主办行头衔；承贷1亿港元，可获257个基点和安排行头衔。

5月28日将在杭州举行实地考察。承诺参贷时间截至6月17日。