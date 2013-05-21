路透基点：银泰百货筹办20亿港元三年期贷款--RLPC

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，银泰百货进入贷款市场，筹办20亿港元(2.58亿美元)三年期分期偿还贷款。
汇丰、工银亚洲和渣打银行担任牵头行兼簿记行。
此项贷款平均年期为2.85年。利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)/香港银行同业拆息(Hibor)加码230个基点。资金可以按港币或美元提取。
银行若承贷3亿港元，将可获得266个基点的综合收益和牵头行头衔；承贷2亿港元，获得261个基点的综合收益和主办行头衔；承贷1亿港元，可获257个基点和安排行头衔。
5月28日将在杭州举行实地考察。承诺参贷时间截至6月17日。
惠誉5月3日确认银泰百货的BB评级。根据惠誉，尽管2012年业界全面遭遇困境，但银泰百货同店销售仍创下9%的涨幅。该公司公布2012年营收为39亿元人民币(6.36亿美元)。(完) (编译 洪曦; 审校 杜明霞)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行