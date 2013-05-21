版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 13:38 BJT

全球金市：黄金和白银下跌，因美元上涨且ETF持仓量减少

--------------------------0437GMT---------------------------------

价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1388.36 -4.68 -0.34 -17.09

现货银 22.61 -0.31 -1.35 -25.33

现货铂金 1474.24 -13.26 -0.89 -3.96

现货钯金 743.22 -3.78 -0.51 7.40

COMEX期金 1386.90 2.80 +0.20 -17.24 18558

COMEX期银 22.58 -0.01 -0.03 -25.32 6903

汇率

欧元/美元 1.2887

美元/日圆 102.50

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐