全球金市：黄金和白银下跌，因美元上涨且ETF持仓量减少

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1388.36 -4.68 -0.34 -17.09
现货银 22.61 -0.31 -1.35 -25.33
现货铂金 1474.24 -13.26 -0.89 -3.96
现货钯金 743.22 -3.78 -0.51 7.40
COMEX期金 1386.90 2.80 +0.20 -17.24 18558
COMEX期银 22.58 -0.01 -0.03 -25.32 6903
汇率
欧元/美元 1.2887
美元/日圆 102.50
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 戴素萍 审校 王丽鑫)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行