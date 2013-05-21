《中国新债》中信证券拟于近期发行120亿元人民币公司债--消息

路透北京5月21日 - 两位熟悉情况的消息人士周二表示，中信证券 拟于5月底至6月初发行公司债，初始发行规模暂定为120亿元人民币。

中信证券此次发行债券拟定5年期和10年期各60亿元，其中5年期网上发行1%加网下发行99%；而10年期则仅网下发行，但可双向全额回拨。

“计划5月21-22日在北京路演，5月底到6月初发行”，一位消息人士对路透表示，“路演推介区间是5年期4.5-4.9%；10年期5.0-5.4%”。

该期债券由平安证券主承销，其发行人主体和本期债项信用评级均为AAA级，无担保。

中信证券相关人士称，目前具体发行时间还不好说。

中信证券5月10日公告称，经中国证监会发审委审核，公司拟在中国境内发行总额不超200亿元公司债的申请已获有条件通过。而早在今年1月21日，中信证券就称，拟于三年内在境内外发行共计不超过400亿元的公司债务融资工具。4月26日，该公司还称将通过旗下公司发行8亿美元的境外美元债券。

中信证券2012年归属上市公司股东的净利润为42.55亿元，较2011年下滑66.17%；基本每股收益0.39元，同比下滑68.29%；利润总额为55.10亿元，亦较2011年下滑63.34%。

在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)