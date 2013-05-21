《中国新债》中信证券拟于近期发行120亿元人民币公司债--消息

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透北京5月21日 - 两位熟悉情况的消息人士周二表示，中信证券 拟于5月底至6月初发行公司债，初始发行规模暂定为120亿元人民币。
中信证券此次发行债券拟定5年期和10年期各60亿元，其中5年期网上发行1%加网下发行99%；而10年期则仅网下发行，但可双向全额回拨。
“计划5月21-22日在北京路演，5月底到6月初发行”，一位消息人士对路透表示，“路演推介区间是5年期4.5-4.9%；10年期5.0-5.4%”。
该期债券由平安证券主承销，其发行人主体和本期债项信用评级均为AAA级，无担保。
中信证券相关人士称，目前具体发行时间还不好说。
中信证券5月10日公告称，经中国证监会发审委审核，公司拟在中国境内发行总额不超200亿元公司债的申请已获有条件通过。而早在今年1月21日，中信证券就称，拟于三年内在境内外发行共计不超过400亿元的公司债务融资工具。4月26日，该公司还称将通过旗下公司发行8亿美元的境外美元债券。
中信证券2012年归属上市公司股东的净利润为42.55亿元，较2011年下滑66.17%；基本每股收益0.39元，同比下滑68.29%；利润总额为55.10亿元，亦较2011年下滑63.34%。
在中国,企业发行的债券一般被统称为信用债,其中根据主管审核部门的不同,又可分为短期融资券和中期票据、企业债、公司债,其中短期融资券和中期票据由中国人民银行主管,企业债由国家发展和改革委员会主管,公司债则归中国证监会审核.(完)
(发稿 尹嫄婷 审校 屈桂娟)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行