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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 15:01 BJT

路透基点：雅居乐对40亿港元的贷款实施绿鞋贷款操作--RLPC

路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，雅居乐地产控股有限公司正在对一笔三年期分期偿还贷款进行14.82亿港元(1.91亿美元)的绿鞋贷款操作。

这笔贷款规模由此前公布的43.68亿港元降至39.78亿，因美银美林撤出该贷款计划。

上周签署该贷款协议的另外六家银行包括汇丰(11.7亿港元)、渣打(8.58亿港元)、恒生银行(7.8亿港元)、东亚银行(3.9亿港元)、工银亚洲(3.9亿港元)和瑞银(3.9亿港元)。

目前受邀参加该绿鞋贷款的银行若承贷3亿港元，则获得牵头行头衔并获得455个基点的综合收益；承贷1.5亿港元，则获得主办行头衔以及445个基点的综合收益。

该无担保贷款较香港银行同业拆息加码420个基点，贷款平均年限为2.31年。

承诺参贷时间截至6月24日。筹集资金将用于再融资。

2010年9月，雅居乐从渣打、恒生、中国银行澳门分行和大丰银行获得15.9亿美元三年期贷款，全部费用约400个基点。

上月，雅居乐宣布3月初步合同销售32.3亿元人民币，今年前三个月合同销售75亿元人民币。(完) (编译 李爽; 审校 高琦)
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