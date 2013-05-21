路透基点：雅居乐对40亿港元的贷款实施绿鞋贷款操作--RLPC

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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路透香港5月21日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称，雅居乐地产控股有限公司正在对一笔三年期分期偿还贷款进行14.82亿港元(1.91亿美元)的绿鞋贷款操作。
这笔贷款规模由此前公布的43.68亿港元降至39.78亿，因美银美林撤出该贷款计划。
上周签署该贷款协议的另外六家银行包括汇丰(11.7亿港元)、渣打(8.58亿港元)、恒生银行(7.8亿港元)、东亚银行(3.9亿港元)、工银亚洲(3.9亿港元)和瑞银(3.9亿港元)。
目前受邀参加该绿鞋贷款的银行若承贷3亿港元，则获得牵头行头衔并获得455个基点的综合收益；承贷1.5亿港元，则获得主办行头衔以及445个基点的综合收益。
该无担保贷款较香港银行同业拆息加码420个基点，贷款平均年限为2.31年。
承诺参贷时间截至6月24日。筹集资金将用于再融资。
2010年9月，雅居乐从渣打、恒生、中国银行澳门分行和大丰银行获得15.9亿美元三年期贷款，全部费用约400个基点。
上月，雅居乐宣布3月初步合同销售32.3亿元人民币，今年前三个月合同销售75亿元人民币。(完) (编译 李爽; 审校 高琦)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8