台湾股市：微幅收高6点，电子出口股下跌但面板股上涨

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透台北5月21日 - 台湾股市周二连续第二日几近收平，台湾4月外销订单数据疲弱，打击电子出口股，而面板股则收高。
加权股价指数 收高0.07%或6.00点，报8,383.05点。上日则收高0.1%，徘徊在21个月高点附近。
台积电 跌1.3%，宏达电 跌1.2%。
群创光电 和友达光电 均上涨逾1%。
初步数据显示，大盘成交值 为840.41亿台币，上交易日为719.53亿。(完)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行