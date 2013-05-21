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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 13:48 BJT

台湾股市：微幅收高6点，电子出口股下跌但面板股上涨

路透台北5月21日 - 台湾股市周二连续第二日几近收平，台湾4月外销订单数据疲弱，打击电子出口股，而面板股则收高。

加权股价指数 收高0.07%或6.00点，报8,383.05点。上日则收高0.1%，徘徊在21个月高点附近。

台积电 跌1.3%，宏达电 跌1.2%。

群创光电 和友达光电 均上涨逾1%。

初步数据显示，大盘成交值 为840.41亿台币，上交易日为719.53亿。(完)
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