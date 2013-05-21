版本:
中国
亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 13:59 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘：各央行事件备受关注

0544GMT

* 澳元/美元升0.15%至0.9826，美元/日圆升0.22%至102.475，澳元/日圆升0.37%至100.69

* 日本经济财政大臣甘利明谈话引发的美元/日圆震荡走势，在日本央行会议前夕消退

* 欧元/美元在近期下跌后，于1.29附近走势暂歇，关注贝南克国会听证

* 澳元/美元在低点0.9751上方，澳洲央行会议记录为提供政策线索

* 英国通胀数据、美国纽约联邦储备银行总裁杜德利将登场，日本央行展开政策会议。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王冠中; 审校 隋芬)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐