路透基点：台湾广达3亿美元再融资案年期将为三年--RLPC

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士称，台湾广达选择3亿美元再融资的年期为三年。
是次贷款预计将无担保，将有展期两年的选择权。
当前价格谈判的利率低于110个基点。
一如此前报道，此次贷款由两组银行团队争取主办。一个团队则由瑞穗实业银行主导，成员包括东亚银行、三菱东京UFJ银行、东方汇理、汇丰、华侨银行、以及三井住友银行。
另一个团队是以华南银行为首，成员包括交通银行、台湾银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、台湾土地银行、兆丰商业银行、台北富邦银行、合作金库、元大商业银行。
一位消息人士指出，资金将用于广达2008年5月签署的3.60亿美元五年期循环贷款再融资。2008年这笔循环贷款的牵头银行团有14家，最高综合收益50.4个基点，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码48个基点。
上周广达公布第一季净利44.5亿台币，较上年同期下跌13%，较去年第四季度减少了19%。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行