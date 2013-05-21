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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:08 BJT

路透基点：台湾广达3亿美元再融资案年期将为三年--RLPC

路透香港5月20日 - 汤森路透旗下基点报导，市场消息人士称，台湾广达选择3亿美元再融资的年期为三年。

是次贷款预计将无担保，将有展期两年的选择权。

当前价格谈判的利率低于110个基点。

一如此前报道，此次贷款由两组银行团队争取主办。一个团队则由瑞穗实业银行主导，成员包括东亚银行、三菱东京UFJ银行、东方汇理、汇丰、华侨银行、以及三井住友银行。

另一个团队是以华南银行为首，成员包括交通银行、台湾银行、彰化银行、玉山银行、第一银行、台湾土地银行、兆丰商业银行、台北富邦银行、合作金库、元大商业银行。

一位消息人士指出，资金将用于广达2008年5月签署的3.60亿美元五年期循环贷款再融资。2008年这笔循环贷款的牵头银行团有14家，最高综合收益50.4个基点，较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码48个基点。

上周广达公布第一季净利44.5亿台币，较上年同期下跌13%，较去年第四季度减少了19%。(完) (编译 洪曦; 审校 艾茂林)
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