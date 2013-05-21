东京汇市：美元兑日圆微升，因日本经济财政大臣澄清有关日圆贬值的言论

标题新闻：叙利亚军方表示，美国对叙空军基地发动的导弹袭击造成六人死亡以及很大破坏
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纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2895 1.2882 +0.10 -2.27 1.3194 美元/日圆 102.52 102.26 +0.25 +18.19 86.74 欧元/日圆 132.20 131.73 +0.36 +15.50 114.46 美元/瑞郎 0.9676 0.9666 +0.10 +5.69 0.9155 英镑/美元 1.5255 1.5254 +0.01 -6.13 1.6251 美元/加元 1.0246 1.0240 +0.06 +3.28 0.9921 澳元/美元 0.9826 0.9806 +0.20 -5.46 1.0393 新西兰元/美元 0.8203 0.8170 +0.40 -0.97 0.8283 澳元/日圆 100.740 100.280 +0.46 +11.77 90.130 新西兰元/日圆 84.100 83.550 +0.66 -40.28 140.820 英镑/日圆 156.39 155.99 +0.26 +11.06 140.82 澳元/新西兰元 1.1976 1.1995 -0.16 -4.50 1.2540 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计 算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李爽/杜明霞/王冠中/王翔琼; 审校 王洋/石冠兰/隋芬)
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行
(新增3月末外汇储备) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8