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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:29 BJT

东京汇市：美元兑日圆微升，因日本经济财政大臣澄清有关日圆贬值的言论

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.2895      1.2882       +0.10       -2.27      1.3194
 美元/日圆                           102.52      102.26       +0.25      +18.19       86.74
 欧元/日圆                           132.20      131.73       +0.36      +15.50      114.46
 美元/瑞郎                           0.9676      0.9666       +0.10       +5.69      0.9155
 英镑/美元                           1.5255      1.5254       +0.01       -6.13      1.6251
 美元/加元                           1.0246      1.0240       +0.06       +3.28      0.9921
 澳元/美元                           0.9826      0.9806       +0.20       -5.46      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8203      0.8170       +0.40       -0.97      0.8283
 澳元/日圆                          100.740     100.280       +0.46      +11.77      90.130
 新西兰元/日圆                       84.100      83.550       +0.66      -40.28     140.820
 英镑/日圆                           156.39      155.99       +0.26      +11.06      140.82
 澳元/新西兰元                       1.1976      1.1995       -0.16       -4.50      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
      
          
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 (编译 李爽/杜明霞/王冠中/王翔琼; 审校 王洋/石冠兰/隋芬)
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