表格: 中国4月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透北京5月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国4月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（ 单位均为吨): 4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口: 精炼铜 183,023 -32.95 7,867.59 859,962 -35.34 原铝 14,030 -65.23 2,203.17 59,249 -73.85 未锻压镍(精炼镍+合金) 14,825 64.13 17,004.67 63,649 30.64 精炼铅 161 -78.16 2,451.92 437 -77.01 精炼锌 44,787 53.88 2,041.99 188,520 17.76 锌合金 11,171 -5.34 2,242.21 36,107 -9.99 精炼锡+锡合金 1,302 -27.46 23,102.34 6,715 -32.51 出口: 精炼铜 29,072 6.02 7,715.72 154,495 182.4 原铝 10,633 29.65 2,213.28 36,369 -14.56 精炼铅 2,617 10,369.38 2,307.22 5,960 1,050.77 精炼锌 10 -99.5 2,406.1 1,166 -75.66 未锻压镍(精炼镍+合金) 2,624 -22.45 17,127.98 10,027 -20.79 精炼锡+锡合金 501 154.14 4,300.82 1,253 52.83 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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