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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 14:29 BJT

表格: 中国4月精炼铜、原铝及未锻压镍等基本金属商品进出口数据一览

路透北京5月21日 - 以下为中国海关最新公布的中国4月精炼铜、原铝等基本金属商品进出口数据一览（
单位均为吨):
                                4月         同比%      美元/吨          年初迄今        同比%
 进口:
 精炼铜                       183,023       -32.95      7,867.59          859,962       -35.34
 原铝                          14,030       -65.23      2,203.17           59,249       -73.85
 未锻压镍(精炼镍+合金)         14,825        64.13     17,004.67           63,649        30.64
 精炼铅                           161       -78.16      2,451.92              437       -77.01
 精炼锌                        44,787        53.88      2,041.99          188,520        17.76
 锌合金                        11,171        -5.34      2,242.21           36,107        -9.99
 精炼锡+锡合金                  1,302       -27.46     23,102.34            6,715       -32.51

 出口:
 精炼铜                        29,072         6.02      7,715.72          154,495        182.4
 原铝                          10,633        29.65      2,213.28           36,369       -14.56
 精炼铅                         2,617    10,369.38      2,307.22            5,960     1,050.77
 精炼锌                            10        -99.5       2,406.1            1,166       -75.66
 未锻压镍(精炼镍+合金)          2,624       -22.45     17,127.98           10,027       -20.79
 精炼锡+锡合金                    501       154.14      4,300.82            1,253        52.83

  浏览各种表格请分别点选：能源  金属 农产品 
  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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