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货币新闻 | 2013年 5月 21日 星期二 14:29 BJT

中国4月自伊朗进口原油同比下降4.26%至152.67万吨--海关

路透北京5月21日 - 以下是中国海关公布的4月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）：

                                4月         同比%       美元/吨         年初迄今        同比%
  进口
 原油                      23,077,094         3.67        783.17       92,051,072        -0.88
 原产地:
    沙特阿拉伯              5,032,618        14.89        779.17       19,003,673         1.81
   安哥拉                  3,706,215        -1.89        808.64       13,410,364         0.81
   委内瑞拉                1,925,472       127.63        683.24        5,441,188        -5.69
   阿曼                    1,871,142        26.82        783.87        7,431,512        29.49
   俄罗斯联邦              1,756,607        -4.64        822.01        7,768,454       -13.81
   伊朗                    1,526,715        -4.26        782.46        6,576,093        11.44
   伊拉克                  1,331,033         1.57        787.13        7,562,838        27.11
   哈萨克斯坦              1,133,859         12.9        785.47        4,042,377        20.76
   阿拉伯联合酋长国          917,555        37.61        828.84        3,306,615        26.34
   科威特                    846,751        31.48        775.29        3,074,968        -19.8
   刚果（布）                513,216         1.13        767.53        2,621,628         26.8
   利比亚                    391,044       -59.32        833.85        1,227,408       -56.09
   澳大利亚                  361,930        -42.3        823.52          893,918       -35.91
   哥伦比亚                  275,193        27.67        730.44        1,411,591        54.39
   赤道几内亚                261,925         8.67        806.11          947,593       133.95
   也门共和国                257,178            -        815.81          505,522       -45.51
   巴西                      149,626       -77.06        725.02        1,830,643       -14.91
   乍得                      139,589            -        713.56          139,589       -50.12
   厄瓜多尔                  133,995       -51.24        715.63          241,653        -53.6
   刚果（金）                124,539         3.63           873          369,382       207.35
   泰国                       89,168       200.38        797.37          238,029         54.6
   加拿大                     83,269         4.22        701.88          237,625         56.1
   埃及                       79,899            -        693.59          792,427       522.23
   蒙古                       62,840     1,207.71        826.79          163,848        47.34
   印度尼西亚                 57,194       -42.53        827.92          257,495        -2.33
   马来西亚                   48,525       -73.65        864.63          326,761        -30.4
   汶莱                            -            -             -           79,021            -
   墨西哥                          -            -             -          272,209       -56.28
   古巴                            -            -             -           61,539            -
   加蓬                            -            -             -          109,740       -47.65
   阿尔及利亚                      -         -100             -          647,201       -14.86
   越南                            -         -100             -           81,156       -60.67
   加纳                            -            -             -          131,048         5.69
   苏丹                            -            -             -          317,655       -76.59
   尼日利亚                        -         -100             -          388,136        35.24
   毛里塔尼亚                      -            -             -          140,173        41.59

  
  出口 
 原油                          83,721        67.44        963.98          726,207       -26.87
 目的地:     
    朝鲜                       50,000            0      1,049.32          209,002            5
   日本                       33,720            -        837.47          344,476       -48.38
   马来西亚                        -            -             -          172,728       360.38


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  注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来.
      进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价.
      -为数据无法提供.
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