中国4月自伊朗进口原油同比下降4.26%至152.67万吨--海关

《汇市简讯》英镑/美元若收在30日移动均线切入位下方，将加速下跌
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
路透北京5月21日 - 以下是中国海关公布的4月原油进出口分项数据一览表（单位均为吨）： 4月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比% 进口 原油 23,077,094 3.67 783.17 92,051,072 -0.88 原产地: 沙特阿拉伯 5,032,618 14.89 779.17 19,003,673 1.81 安哥拉 3,706,215 -1.89 808.64 13,410,364 0.81 委内瑞拉 1,925,472 127.63 683.24 5,441,188 -5.69 阿曼 1,871,142 26.82 783.87 7,431,512 29.49 俄罗斯联邦 1,756,607 -4.64 822.01 7,768,454 -13.81 伊朗 1,526,715 -4.26 782.46 6,576,093 11.44 伊拉克 1,331,033 1.57 787.13 7,562,838 27.11 哈萨克斯坦 1,133,859 12.9 785.47 4,042,377 20.76 阿拉伯联合酋长国 917,555 37.61 828.84 3,306,615 26.34 科威特 846,751 31.48 775.29 3,074,968 -19.8 刚果（布） 513,216 1.13 767.53 2,621,628 26.8 利比亚 391,044 -59.32 833.85 1,227,408 -56.09 澳大利亚 361,930 -42.3 823.52 893,918 -35.91 哥伦比亚 275,193 27.67 730.44 1,411,591 54.39 赤道几内亚 261,925 8.67 806.11 947,593 133.95 也门共和国 257,178 - 815.81 505,522 -45.51 巴西 149,626 -77.06 725.02 1,830,643 -14.91 乍得 139,589 - 713.56 139,589 -50.12 厄瓜多尔 133,995 -51.24 715.63 241,653 -53.6 刚果（金） 124,539 3.63 873 369,382 207.35 泰国 89,168 200.38 797.37 238,029 54.6 加拿大 83,269 4.22 701.88 237,625 56.1 埃及 79,899 - 693.59 792,427 522.23 蒙古 62,840 1,207.71 826.79 163,848 47.34 印度尼西亚 57,194 -42.53 827.92 257,495 -2.33 马来西亚 48,525 -73.65 864.63 326,761 -30.4 汶莱 - - - 79,021 - 墨西哥 - - - 272,209 -56.28 古巴 - - - 61,539 - 加蓬 - - - 109,740 -47.65 阿尔及利亚 - -100 - 647,201 -14.86 越南 - -100 - 81,156 -60.67 加纳 - - - 131,048 5.69 苏丹 - - - 317,655 -76.59 尼日利亚 - -100 - 388,136 35.24 毛里塔尼亚 - - - 140,173 41.59 出口 原油 83,721 67.44 963.98 726,207 -26.87 目的地: 朝鲜 50,000 0 1,049.32 209,002 5 日本 33,720 - 837.47 344,476 -48.38 马来西亚 - - - 172,728 360.38 浏览各种表格请分别点选：能源 金属 农产品 注：价格数据由路透根据中国海关提供的数量和金额计算得来. 进口数据价格基于CIF到岸价;出口数据价格基于FOB离岸价. -为数据无法提供.
0812GMT * 英镑/美元在30日移动均线切入位1.2373上方整固 * 若最终跌破且日线收在该切入位下方，将加速下滑 * 可能测试30日波林格区间下档1.2126 * 虽然14日动能维持正面，但目前势头很微弱 * 我们仍在1.2475处做空，下看1.2120，停止位在1.2615 * 英镑/美元波林格图表 http://reut.rs/2oPF8x0 (完) (编译 艾茂林; 审校 李春喜)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲 浏览英文报导全文，请点选
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