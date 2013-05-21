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亚洲 | 2013年 5月 21日 星期二 14:18 BJT

日本股市：日经指数刷新五年半高位，散户吃进表现欠佳个股

路透东京5月21日 - 日本股市日经指数周二小幅升至五年半新高，收复稍早失地，因散户投资者买进表现欠佳个股，如夏普 及东京电力 。

日经指数 上涨0.1%至15,381.02点，创2007年12月以来最高收盘位，盘中交投振荡，围绕平盘上下波动。

夏普大涨8.7%，东电飙升12.3%。

东证股价指数 上扬0.1%至1,270.39点。(完)
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