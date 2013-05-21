中国债市：交易商协会规范债务融资工具发行方式，推进债市阳光化--消息

路透北京5月21日 - 中国银行间市场各主管机构继续扎紧着违规交易的“篱笆”，推进债市“阳光化”。多位知情人士周二对路透表示，银行间市场交易商协会昨日召开主承销商讨论会，进一步严格规范债务融资工具发行方式，要求簿记建档更加公开透明，并鼓励未来多用招标类方式。

业内人士分析称，相关举措有助于阻击违规交易路径，促进债市规范合规、健康发展；不过，债市的“阳光化”非一时一日之功，仍需持续建设。

参会的监管层官员通报了审计署关注的债市问题焦点：主承销商利用债券定价、发行分配等权利，进行利益输送。

知情人士消息引述会议内容称，交易商协会要求，未来债券发行价格必须无限接近二级市场水平，弱化定价估值的作用，适当时候不再公布定价估值；从6月1日开始停止一切以交易行为的分销业务，即不允许以往的通过上市首日交易方式在一级市场拿券（“上市分销”模式）。

交易商协会人士对上述消息暂未予置评.

“不许上市日再分销的话，会比较正规，买卖双方都有个底可以记录，有据可依，也有据可查，”北京一国有大行债券发行人士称。

虽然上述新规对市场规范作用不小，但另一大型银行理财主管亦表示，“肯定有点空间的”。

今年1月，路透引述消息人士透露，中国银行间市场交易商协会拟取消短期融资券和中期票据的发行利率下限，初步计划于下周一(2月4日)起开始执行。目前由于短融和中票发行利率下限的存在，一定程度上导致一二级市场出现价差。

同期，组织与规范建设亦在同步进行。协会将成立簿记建档自律规范工作小组，在6月20日之前发布《簿记建档自律规范规则》，规范簿记建档工作。

交易商协会要求，从6月1日开始，以簿记建档方式发行的非金融企业债务融资工具实行发行工作报备制度，发行前须向协会报备发行方案，并同其他发行文件一起对外公告。发行方案中应包括簿记区间依据、债券相关发行安排、簿记参与机构知晓簿记建档风险的书面签署文件等。

未来12家具有主承销资格的券商须将本机构主承销的交易所上市债券（公司债和企业债）的上市首日情况以报告形式报送协会，具体内容应包括上市首日价差、换手率等。该报告暂定每周报告一次。

债市监管风暴仍在继续，相关服务机构相继出台新规，规范交易行为防范风险。中国银行间市场清算所股份有限公司该所近日公告，将规范开展债券交易、清算监测工作，保障业务正常开展，防范市场风险。 （完）